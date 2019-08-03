中国代表呼吁凝聚国际合力保护冲突地区儿童的各项权利

中国常驻联合国代表张军大使2日在安理会公开辩论会上发言。 李凉 摄

人民网联合国8月2日电 （记者 李凉）2日，中国常驻联合国代表张军大使在安理会举行的儿童与武装冲突问题公开辩论会上发言表示，中方反对并谴责武装冲突中侵害儿童权益的行为，支持联合国及安理会为保护武装冲突中儿童所作的各项努力。

张军说，儿童是国家的希望。关爱儿童就是在呵护未来。近年来，国际社会为保护冲突中儿童作出巨大努力，取得积极进展，但武装冲突远未消除，甚至愈演愈烈，导致12000名儿童在2018年死亡或残疾，创下新高。这一记录令人难过，更让人警醒，防止儿童遭受战乱之苦、保护儿童安全成长，我们任重而道远。中方反对并谴责武装冲突中侵害儿童权益的行为，支持联合国及安理会为保护武装冲突中儿童所作的各项努力。

他强调，实现和平是对儿童的最好的保护，安理会应切实履职尽责，运用《联合国宪章》规定的政治手段，推动冲突各方以和平方式解决争端，为儿童成长营造安全环境；国际社会应充分尊重当事国主导权，加强对话沟通，提供实实在在的支持和帮助，尊重并保障当事国作为发展中国家的地位和权益；国际社会应将保护儿童作为解决冲突整体努力的有机组成部分，积极支持当事国为消除贫困、普及教育、保护儿童各项权利作出努力。

张军表示，中方愿同各方共同努力，让冲突地区的儿童告别武器，远离战争，快乐而有尊严的生活，开创个人、国家和世界的美好未来。

(责编：刘叶婷、杨牧)