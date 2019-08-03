履历不足遭质疑 特朗普撤回美国家情报总监提名

中新社华盛顿8月2日电 (记者 陈孟统)宣布国家情报总监换人仅5天，美国总统特朗普又撤回了他的提名人选。

特朗普2日在社交媒体上说，该职位提名人约翰·拉特克利夫正遭到媒体的不公平对待，他本人决定留在国会，以避免在未来几个月经受“诽谤和中伤”。

特朗普7月28日宣布，现任国家情报总监丹·科茨将于8月15日离职，拟提名拉特克利夫接任。

现年53岁的拉特克利夫是一名得克萨斯州联邦众议员。由于此前鲜有情报领域的工作履历，拉特克利夫连日来招致专业人士和舆论的质疑。

在日前举行的“通俄门”国会听证会上，拉特克利夫对前特别检察官米勒提出了尖锐质疑。国会民主党曾抨击他是因为对总统“盲目忠诚”才获得这一提名。

拉特克利夫2日发表声明称，不希望看到他任职资质问题被政治化和党派化，因此请求特朗普提名他人出任国家情报总监。

在被问及现任国家情报副总监苏珊·戈登是否会代理科茨离任留下的空缺时，特朗普没有给出正面答复。他在离开白宫赴新泽西州之前对记者说，目前他手中有一份3个人的名单，他将很快提名新的国家情报总监人选。(完)

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