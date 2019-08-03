俄罗斯对美国发起新一轮对俄制裁表示遗憾

新华社莫斯科8月2日电 俄罗斯副外长里亚布科夫2日在莫斯科说，美国因俄前特工中毒案对俄发起第二轮制裁损害俄美关系，俄罗斯对此表示遗憾。

里亚布科夫2日在接受“今日俄罗斯”电视台采访时说，美国对俄的新一轮制裁与美国内政相关。由于美国有人把对俄关系当作内部政治斗争的工具，已经受损严重的俄美伙伴关系不幸成为牺牲品。

美国总统特朗普1日签署了有关因俄前特工中毒案对俄实施第二轮制裁的行政令。制裁措施包括阻止俄政府从国际金融机构获得贷款等。

美国国务院2018年8月宣布，因俄罗斯前情报人员谢尔盖·斯克里帕尔及其女儿在英国中毒事件，美方决定对俄实施制裁，并将视情况决定是否采取更为严厉的制裁措施。

2018年3月4日，斯克里帕尔及其女儿在英国威尔特郡索尔兹伯里市街头一张长椅上昏迷不醒。英国警方说，两人中了神经毒剂。斯克里帕尔父女经救治先后出院。英国政府称俄罗斯“极有可能”与此事有关，但俄罗斯对此坚决否认，认为英国的指控意在抹黑俄方。同年8月27日，美国政府因此事件对俄实施的第一轮制裁正式生效，相关措施执行至少一年。

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