中国慈善团体帮助蒙古国听障儿童“风铃行动”正式启动

人民网乌兰巴托8月2日电（记者 霍文）北京大鸾翔宇慈善基金会等中国慈善机构组织的公益活动“风铃行动”2日在中国无偿援助的蒙古国残疾儿童发展中心正式启动。该项公益活动旨在帮助蒙古国听障儿童，共捐赠价值128万元人民币医疗、教育等方面慈善物资。

中国驻蒙古国大使邢海明在捐赠仪式上说，今年是中蒙两国建交70周年，《中蒙友好合作关系条约》修订25周年，习近平主席对蒙古进行国事访问、两国建立全面战略伙伴关系5周年。在这个具有纪念意义的年份里，我们举行了包括“风铃行动”在内的一系列的友好庆祝活动，为中蒙友谊喝彩。

邢大使说，民间交流和慈善公益活动是促进中蒙两国民心相通的重要助推器，大鸾翔宇基金会等中国民间组织传承周恩来总理发展中蒙友谊的精神，积极落实两国领导人共识，同蒙古朋友一道开展慈善助残事业，推动民生合作项目。“风铃行动”给众多蒙古听障儿童带来福音，增进了蒙古百姓福祉和两国人民友谊。希望以后这样的活动能够越办越多，越办越好，为“一带一路”和“发展之路”战略对接夯实民意基础，给两国关系发展注入新动力。

蒙古劳动和社会保障部国务秘书乌诺尔巴雅尔在致辞中表示，“风铃行动”为蒙古听障儿童提供了健康成长，全面发展的机会，体现了中国人民对蒙古人民的真挚友谊，我代表蒙古民众对中方表示感谢。今年是蒙中两国建交70周年，蒙古劳动和社会保障部愿同中方有关部门和民间慈善组织一道，推动两国在残疾儿童康复等领域的开展更多合作，造福更多蒙古残疾儿童，为蒙中关系发展营造良好氛围，夯实民意基础。

大鸾翔宇基金会理事长沈清在致辞中说，周恩来总理在世时曾两次访问蒙古国，同蒙古人民结下深厚友谊，为中蒙关系发展付出很多心血。大鸾翔宇基金会等慈善机构按照周总理心愿，积极投身中蒙友好事业，在中蒙两国建交70周年之际启动“风铃行动”，捐赠医疗设备和学习用品，帮助蒙古听障儿童早日康复、回归社会，受到蒙古民众欢迎。今后我们将汇聚更多中国慈善力量走进蒙古，造福当地百姓，助力中蒙友谊。

活动现场，大鸾翔宇基金会向蒙古后杭爱省捐赠病床，向蒙古残疾儿童捐赠助听器、听力护理包和爱心书包。蒙古听障儿童和家长非常感动，他们纷纷表示，长期以来蒙古残疾儿童家庭面临沉重的负担，感谢中国朋友给我们带来这些现代化设备，让广大蒙古听障儿童家庭物质上得到帮助，心灵上得到安慰。相信有了这些设备，蒙古的听障儿童将能更好的康复学习，融入社会，我们这些家庭的生活也将重新充满阳光。

北京大鸾翔宇慈善基金会是由周恩来总理侄女周秉德女士发起，成立于2016年10月9日的非营利组织。"大鸾""翔宇"分别取自周恩来总理的乳名和字，以此为名寓意着基金会将继承周恩来等老一辈革命家的遗志，本着"怀慈善之恒心，献福祉于民众"的宗旨，如一只翱翔天宇的神鸟将无边大爱播洒人间。

基金会致力于传承与弘扬周恩来风范与品格；响应实现全面脱贫，扎实精准教育扶贫；慈善助力一带一路，促进与加强民心相通。

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