王毅会见东帝汶外长巴博

人民网曼谷8月2日电（记者孙广勇 林芮 赵益普）国务委员兼外交部长王毅2日在在泰国曼谷会见东帝汶外长巴博。

王毅表示，中国和东帝汶是好伙伴。近年来两国积极开展“一带一路”合作，中国企业承建的多个项目惠及当地民生，深受东帝汶民众欢迎。中方愿同东帝汶早日制定“一带一路”合作规划，扩大石油化工、经贸、农渔业等领域合作。中方在国际事务中始终坚持国家不分大小，一律平等，始终站在发展中国家一边，坚定维护发展中国家利益。中方支持东帝汶在地区国际事务中发挥更大作用，乐见东帝汶加入东盟，愿加强双方在联合国、中国－葡语国家论坛等机制下的协调合作。

巴博表示，东中两国关系保持健康稳定发展。东帝汶视中方为可以信赖的朋友，感谢中方向东帝汶经济发展提供的帮助。东帝汶愿积极参与“一带一路”合作，加强互联互通，同中方一道，推动两国全面合作伙伴关系取得更大发展。

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