王毅会见马来西亚外长赛夫丁

人民网曼谷8月2日电（记者孙广勇 林芮 赵益普）国务委员兼外交部长王毅2日在泰国曼谷会见马来西亚外长赛夫丁。

王毅表示，当前中马关系发展势头良好。今年是两国建交45周年，中方愿同马方一道，落实好两国领导人重要共识，增强两国战略互信，进一步推进互利合作。“一带一路”倡议秉持共商共建共享，坚持绿色廉洁开放，致力于高质量惠民生可持续，侧重促进互联互通，同马方及东盟的发展战略高度一致。中马要做大做强“两国双园”，加强产业和创新合作。我们乐见两国合作的东海岸铁路项目日前复工。双方要加强在多边事务中的协调合作，坚定支持多边主义和自由贸易。

赛夫丁表示，马哈蒂尔总理就任后，半年内两次访华，充分体现了马方对马中关系的高度重视。马中关系历经千年，超越商业经贸关系范畴，有着深厚的人文和情感纽带。马方愿积极参与共建“一带一路”合作，这是一个开放、包容的倡议，将使我们这个世界变得更加平衡。

(责编：刘叶婷、杨牧)