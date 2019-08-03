王毅会见蒙古外长朝格特巴特尔

人民网曼谷8月2日电（记者孙广勇 林芮 赵益普）国务委员兼外交部长王毅2日在泰国曼谷会见蒙古外长朝格特巴特尔。

王毅表示，今年是中蒙建交70周年，两国关系发展顺利，双方高层往来频繁，传承了友好，增进了互信，推动了合作。双方要以建交70周年为契机，不断巩固政治互信，相互照顾彼此核心利益和重大关切，推进“一带一路”倡议和“发展之路”深度对接并尽早取得实质性成果。双方要继续加强多边协调，不断赋予中蒙关系新的内涵和活力。

朝格特巴特尔表示，今年对蒙中关系具有里程碑意义，蒙方愿同中方共同办好两国建交70周年系列庆祝活动。当前国际形势不确定不稳定性突出，“一带一路”倡议代表着多边主义，有利于促进地区可持续增长，实现习近平主席提出的构建人类命运共同体目标，蒙古愿全力支持和参与。蒙方高度重视对华关系，认为一个稳定、强大、繁荣的中国符合蒙古利益，能够为蒙古带来重要发展机遇。蒙方将继续坚定奉行一个中国政策，加强双方政治互信和各领域务实合作，同中方一道推动两国关系不断迈上新台阶。

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