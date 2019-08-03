王毅回击无端指责：南海“军事化”标签贴不到中国身上

人民网曼谷8月2日电（记者孙广勇 林芮 赵益普）国务委员兼外交部长王毅2日在泰国曼谷出席东亚合作系列外长会期间，就个别国家在南海问题上无端指责中国作出回应。

王毅说，在中国和东盟国家共同努力下，南海局势总体保持稳定，并不断呈现向好态势。我们秉承《南海各方行为宣言》精神，积极推进“南海行为准则”磋商，提前完成“准则”单一磋商文本草案第一轮审读，标志着“准则”框架已经成型，展现出中国同东盟国家推进“准则”磋商的坚定决心与能力。令人遗憾的是，与地区国家求和平、促合作的意愿相反，某个域外大国不断在南海炫耀武力，人为制造紧张，为在本地区增加前沿军事部署寻求借口，这不是善意之举，更不是关心地区和平发展的负责任行为。

王毅说，中国作为地区和平安宁的坚定维护者，一贯奉行防御性国防政策。依据国际法，一国在自已领土上部署防御设施，是主权国家的正当权利。某个域外大国不断指责中国在南海搞“军事化”，但正是这个国家，在全世界拥有数百个军事基地，在本国领土以外部署了数十万人军队。一个在全世界推行“军事化”的国家，有什么理由和资格指责别人搞“军事化”？这个标签贴不到中国身上。

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