【原标题】综述：美行业协会众声反对白宫新的对华关税威胁

新华社华盛顿8月1日电 综述：美行业协会众声反对白宫新的对华关税威胁

新华社记者

美国商会、全国零售商联合会、消费技术协会、服装鞋袜业联合会等多家行业协会8月1日纷纷发表声明，反对美国政府拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税的表态，认为此举对美国国内各行各业危害很大。

美国商会高级副会长迈伦·布里连特在声明中说，美国政府对3000亿美元中国输美商品加征10%关税只会对美国企业、农民、工人和消费者造成更大痛苦，削弱美国经济增长。美国商界期待美中谈判官员举行建设性对话，敦促双方承诺取得进展，并尽快取消所有加征关税。

美国全国零售商联合会高级副会长戴维·弗伦奇表示，该协会对美国政府加码执行错误的关税策略感到失望，认为此举已造成美国经济增长放缓、不确定性增加和投资受到抑制。过去一年美方加征的关税并不管用，没有迹象显示再次加税会取得新成效，新关税只会威胁美国就业，增加美国家庭购买日用品的成本。

美国服装鞋袜业联合会会长里克·黑尔芬拜因说，美国新一轮对华加征关税将涵盖所有服装、鞋和家用纺织品，这实际上是对美国消费者的加税，现在是美国国会收回管理国际贸易权限的时候了。

美国消费技术协会主席加里·夏皮罗说，今年夏天300多家企业和行业协会到华盛顿请求美国政府停止加征关税，全美600多家企业也致信特朗普总统反对加征关税，美国政府不应忽视美国企业和工人对取消加征关税的诉求。

美国信息技术产业协会会长贾森·奥克斯曼说，美方加征的关税已令美国消费者、工人和企业损失超300亿美元，再加征新关税将扩大伤害，令美中双方离达成有意义的解决方案更远。该协会敦促美国政府将精力集中在达成长期协议上。

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦说，在了解到中美双方在上海举行建设性的经贸磋商后，美国政府仍决定对中国商品推进新关税计划令人不安。我们担心这些额外关税将进一步损害美国作为可靠供应商的声誉，美国农民、工人和消费者会遭受更多损失。

美国游说组织“关税伤害美国腹地”发言人乔纳森·戈尔德说，新一轮对华关税将会影响鞋、服装、玩具和电子产品等美国家庭日用品。贸易战没有赢家，进一步加税只会造成美国经济增长放缓、更多农场破产、就业减少和物价上涨。

美国玩具协会发表公告说，美国政府新宣布的征税措施将可能涵盖成品玩具和其他所有与玩具相关而尚未被加征税的商品。协会已在过去一年多积极主张反对加征关税，作为美国自由贸易联盟的一员，今后将继续关注关税对美国企业、就业和家庭带来的负面冲击。

美国鞋履分销及零售协会（FDRA）总裁兼首席执行官马特·普里斯特发表声明说，美国政府拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税的消息令人惊愕和丧气。该协会已不知疲倦地反对增加鞋类关税，希望中美间持续的公开沟通可以为缓解贸易紧张留出时间，并最终结束关税威胁。

普里斯特指出，新一轮拟加征关税将与每个美国人相关，美国售出的鞋类中有70%来自中国，对来自中国鞋类产品的关税已涨至67%。美国政府实际将美国家庭作为其贸易战谈判的“人质”，加征关税将显著提高鞋类零售价，将对整个行业的新增就业带来不利影响。

美国零售业领导人协会（RILA）负责国际贸易的副总裁胡恩·郭1日发表声明说，即将加征关税的产品几乎全是消费类产品，这是对美国家庭预算的直接打击。他说，如果真的实施该关税措施，涨价物品将包括服装、玩具、家用物品和电子产品，而这将由美国消费者承担。零售商、消费者和美国工人需要政府找到实现公平协议的路径。

美国运动和健身产业联合会发表声明说，对美国政府加征关税的决定表示失望，最新决定意味着贸易战将再度升级。“我们不认为关税是解决问题的办法，美国经济将因此遭受打击……由于中国在许多美国公司运营中扮演着关键的生产角色，我们将继续努力说服总统放弃对中国进口商品增加关税。”（参与记者：刘学、高攀、熊茂伶、刘亚南、杨士龙、黄恒）

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