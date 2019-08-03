新闻联播罕见五连发：坚决捍卫自身利益，一切后果美方承担

央视新闻联播8月2日晚间罕见五连发，针对美方拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，发出正面回应。

首先是中国商务部发言人的表态《中方强烈反对并将采取必要措施坚决捍卫自身利益》：

美方此举严重违背中美两国元首大阪会晤共识，背离了正确的轨道，无益于解决问题，中方对此强烈不满、坚决反对。如果美方加征关税措施付诸实施，中方将不得不采取必要的反制措施，坚决捍卫国家核心利益和人民根本利益，一切后果全部由美方承担。

接着是中国外交部发言人的表态《不会接受任何极限施压和恐吓讹诈》：

中方始终认为贸易战没有赢家。我们不想打，但也不怕打。中方不会接受任何极限施压和恐吓讹诈，在重大原则问题上我们一寸也不会让步。我们希望美方认清形势，放弃幻想，纠正错误，回到通过平等和相互尊重基础上的磋商解决问题的正确轨道上来。

尽管我们都知道，一边磋商一边施压是美方惯用手段，但在中美刚刚结束上海重启的第十二轮经贸高级别磋商并同意下月继续磋商背景下，美方此举实在令人惊诧，更令人失望。复旦大学国际关系与公共事务学院研究员沈逸分析认为，美方无视中方的诚意，违背中美两国元首在大阪会晤达成的共识，在此进行所谓极限施压是极其不负责任的。中国自始至终表现出充分的诚意，但不代表说中国会屈从这种极限施压的错误策略，中方必然会采取必要的反制措施，坚决捍卫国家利益。

央视配发的国际锐评《极限施压根本解决不了问题》也明确指出，一边磋商一边施压对中方根本没用，不仅会破坏来之不易的重启磋商机遇，也不利于问题与矛盾的解决。中方一直言而有信，落实两国元首大阪会晤共识。但中美经贸问题错综复杂，解决起来不可能一蹴而就、立竿见影，需要时间与耐心逐步推进。

美方一些人别老拿要对3000亿美元中国输美产品加征关税说事，中国人历来不惹事也不怕事，对于美方言而无信再度加征关税，中方有底气也有能力应对。美方要想真正解决经贸关切，就应及时纠正错误，坚持平等和相互尊重，回到解决问题的正确轨道上来。

澎湃新闻注意到，3日出版的人民日报还将发表钟声文章，题目是《关税大棒逆民意，也解决不了问题》。文章说，国家之间的事情，无论怎样闹来闹去，最终的解决方式都是坐下来谈。关税大棒逆民意、违诺言，解决不了问题。中国重信守诺，诚心诚意致力于国际合作，但决不惧怕任何极限施压。

官方表态，专家分析，媒体评论，新闻联播的罕见五连发，除了亮明中方态度外，也还在指向一个问题：唯有坚持建设性的做法，才能换来建设性的成果。

这一点在环球时报的社评文章《用关税施压只会增加美方“陪伴性痛苦”》中，也同样被提及，文章说，7月底，中美双方刚在上海重启了经贸高级别磋商，双方之后在各自发表的通报中都称谈判是“建设性的”，而且也都提及中国采购美国农产品事宜，清晰无误地展示了中方对美国农产品的采购正紧锣密鼓地进行。时隔几天，白宫方面突然变调，重新举起关税大棒，令人惊讶、费解。

文章说，5月美国加征新的关税后，中美陷入长达两月的深度僵持。试图用关税吓倒中国是徒劳的，而且关税越往上加，美方的“陪伴性痛苦”就越突出，这不是美方编一个违背经济学基本规律的说法就能掩饰掉的。美国股市在白宫方面的推特发出后从大涨转为大跌，投资者看得懂白宫正把美国经济的重大不确定性重新带回来。

中国不希望重回5月之后那段时间，但如果美方执意再折腾那么一轮，中国除了奉陪别无选择。美方的焦躁尽显无疑，不过若新关税实际执行，决不意味着一个双方都能接受的协议更加靠近，而只会让它离我们更加遥远。

谈比打好，这是中方坚定的认识。不惧强权，受到胁迫时必须坚决反制到底，这是中方的信念和原则。中国的这两个态度美方应当说都充分见识过了，它究竟要接下来选择面对中国的哪一个态度，我们必须说，主动权的确在白宫的手里。

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