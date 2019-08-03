日本“拉黑”韩国 文在寅警告日方：一切后果自负

日本政府2日决定把韩国从贸易“白色清单”中除名，可能对日本出口韩国的大量商品采取更严格的审批措施。

韩国总统文在寅当天召开紧急会议，警告日方“一切后果自负”。

【首个遭除名国家】

日本内阁2日上午开会，修改《出口贸易管理令》，把韩国从简化出口审批手续的贸易对象、即所谓“白色国家”中剔除。新版管理令定于28日施行。

这份清单上先前有27个国家，包括美国和英国。这些国家被日本政府视为安全层面友好国家，从日本企业进口可能军民两用的物品和技术时，获得出口审批便利待遇。

韩国2004年被日本政府列入这一清单，是唯一“上榜”的亚洲国家，将成为第一个遭除名的国家。

日本经济产业省同一天说，将停止“白色国家”通称，按出口管制实际情况把贸易对象分为4组，除韩国外的其余26国为A组，韩国被列为B组。

日本政府7月初把3种半导体产业原材料列为对韩出口管制对象，同时启动把韩国从“白色国家”除名程序，公开征求意见。日本经济产业大臣世耕弘成2日在记者会上说，收到超过4万份意见，95%以上支持把韩国排除在外。

日方以国家安全和两国关系严重受损为由，决定对韩方采取上述措施。韩方认定遭日方报复，原因是韩国法院先前裁定，多家日本企业必须就日本殖民朝鲜半岛时期强征劳工赔偿受害者。

【韩方以牙还牙】

韩联社报道，失去“白色国家”地位，意味着韩国从日本进口食品和木材以外的产品时，每一种产品都可能需要获得日本政府审批，日本政府可以按照主观判断，随时叫停出口。

日本《读卖新闻》报道，即使是汽车使用的螺丝，也可能成为审批对象。

韩方先前一直敦促日方停止这些措施，警告对方，两国关系和安全合作将受损害。

韩国总统文在寅2日下午召开紧急国务会议，韩国媒体直播他在会议开始阶段的公开讲话。文在寅以严厉措辞批评日方的做法。韩联社援引文在寅的话报道，“不可否认”，日方举措是针对韩方法院判决结果的“报复”，违反国际法和自由贸易原则，“明显意在损害韩国经济”。

文在寅说，韩国把日本视为友好近邻，对日方举措“深感失望和遗憾”，“极大损害”两国多年培养的经贸和友好关系，是对韩日关系发展的“极大挑衅”。

他说：“日本是经济大国，但如果损害韩国经济，韩方有相应的应对方案……将根据日本政府的措施，分阶段加大应对力度。”

文在寅说：“形势恶化的责任在日方。我明确警告，日本政府应就今后发生的一切后果承担全部责任。”

韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基稍后宣布，韩方将把日方从可信贸易伙伴“白色清单”中除名，同时将加速向世界贸易组织起诉日方出口管制。

一名不愿公开姓名的韩国外交部前官员告诉韩国《中央日报》，韩日关系眼下的“最低点”与先前的“最低点”有“质的不同”，韩日伙伴关系“已经脱轨”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、杨牧)