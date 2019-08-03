《中导条约》已失效 多方担忧触发新一轮军备竞赛

约束美国和俄罗斯保有和生产一些类型导弹的《中导条约》2日失效，触发对新一轮军备竞赛的担忧。

美国国务卿迈克·蓬佩奥当天宣布，美方正式退出《中导条约》；俄罗斯外交部说，这一条约2日失效。

《中导条约》全称《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，1987年签署，规定双方不再保有、生产或试验射程500公里至5500公里、作为核武器运载工具的陆基巡航导弹和弹道导弹。近年来，美俄相互指责对方违反这一条约。

美方去年以俄方9M729型巡航导弹射程突破条约限制为由威胁退约，同年12月限期俄方60天销毁这型导弹。俄方否认违约，拒绝销毁9M729型导弹。美方今年2月1日宣布，2日启动为期6个月的退约程序，作为回应，俄方随后宣布暂停履行这一条约。

美国忧思科学家联盟主任戴维·赖特早些时候说，美国总统唐纳德·特朗普厌恶一切束缚美国武器系统的协议，美方退约“目光短浅”，可能触发军备竞争；美国国会参议院外交委员会成员鲍勃·梅嫩德斯1日告诉美国《国会山》日报，美方退约实际是在“邀约一场军备竞赛”。

路透社报道，美军近几周可能测试一种陆基巡航导弹，打算11月测试一种中程弹道导弹；美国政府一些官员担忧，美国退约以后，美军研发和测试导弹的预算将很快用完。

德国外交部长海科·马斯1日说，《中导条约》失效有损欧洲安全。“我们必须就裁军和军备控制约定规则，防止发生新一轮核军备竞赛。”

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯1日对《中导条约》将失效表达遗憾。“弹道导弹触发的威胁可能增加，而不会减少，”他说，各方应当尽快探寻控制军备的新途径。

另外，古特雷斯敦促美国和俄罗斯维持《新削减战略武器条约》、磋商今后的军备控制措施。

《中导条约》失效，美俄2010年签署的《新削减战略武器条约》成为两国间仅存的军控条约。这份条约限制俄美保有核弹头的数量，2021年到期，期满后可延期5年。特朗普先前说，这是另一份“糟糕的”条约。（安晓萌）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、杨牧)