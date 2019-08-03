“中国以真诚的合作支持非洲发展”

人民网巴黎8月3日电（记者刘玲玲）《青年非洲》杂志近日刊发中非合作主题特刊，以《中国与非洲：互利共赢》作为该期杂志总标题，对中国经济发展成就、中非合作、非洲国家参与共建“一带一路”等话题进行了长达22页的详细报道和论述。通过赴中国特派记者的实地参观与采访、具体的案例分析和详实的数据图表，该期特刊总结称，中国以实际行动表明，中国始终与非洲国家站在一起，永远是非洲国家的真诚伙伴和可靠朋友。

创刊于1960年的《青年非洲》杂志，是法语世界最权威的真实反映非洲经济、政治、社会状况的杂志之一，被誉为非洲国家的“发言者”，总部位于法国巴黎。该杂志副总裁达尼埃尔·本·艾哈迈德告诉记者，本期中非合作主题特刊从今年4月开始筹备，7月底正式发行，目的是通过记者的笔和镜头向读者真实呈现非中合作的成果、中国对非洲国家经济发展作出的贡献。

“我一直觉得，西方媒体在这一主题上的报道有失偏颇，选择性忽视了非洲国家的真正心声。”艾哈迈德对记者说，“所以这一特刊，我们一方面通过具体的事例和采访向读者展现非洲国家对与中国的合作的看法，同时通过记者在中国的所见所闻呈现一个立体、真实的中国，一个始终以真诚的合作支持非洲发展的中国。”

在《青年非洲》杂志巴黎编辑部大楼，记者见到了本期特刊的主笔记者奥利弗·卡斯林。为了此次特别报道，卡斯林在今年六月前往中国，在八天的时间里采访了多位中国政府官员、企业代表、学者等，并实地参观了阿里巴巴等一些中国企业。“这是让我印象深刻的八天，通过与不同领域的人们进行对话和交流，我期待向读者讲述中国与非洲以心相交的故事。”

在北京，卡斯林参加了中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议。“与会的非方代表都对去年峰会成果的落实情况给予高度评价，”卡斯林说，自己采访的非洲官员普遍认为中国为促进非洲发展、改善当地生活作出了很大贡献。中国立足于非洲国家的实际发展情况，尊重非洲国家的意愿，同时注重具体项目的经济效益和社会效益，有利于非洲国家实现自主可持续发展。

因为工作原因，卡斯林经常前往吉布提，在那里他亲身体会到中国企业为当地民众生活带来的切实改变。“无论是吉布提的现代化港口、亚吉铁路项目，还是着眼长远的鲁班工坊，不仅为更多当地人提供了就业机会，也改善了他们的生产生活条件。”卡斯林认为，中非合作不同于西方传统对非合作方式，而是“授人以渔”，通过开展基础设施建设、促进就业、加强技术学习等方式助力非洲国家可持续发展进程。“这就是我感受最深的地方：中国始终将非洲视为平等的合作伙伴，凡事都是商量着来并且始终为对方考虑。”

卡斯林在报道中多次提到“一带一路”倡议。卡斯林在文章中写到，从经济规模和参与国家数量来看，“一带一路”倡议是一项伟大的世界性工程，将为世界经济发展注入更强大的动力。在他看来，现在已有40个非洲国家和非盟委员会同中方签署“一带一路”合作文件，双方共建“一带一路”将加速推进。这不仅将促进非洲国家基础设施发展、带来更多发展机遇，同时还为不同文明之间交流互鉴提供了平台。“我相信，非中友好合作将会继续深入，这不仅使非中双方受益，同时也将惠及全世界。”

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