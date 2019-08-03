强刷存在感，英国图个啥？(环球热点)

7月21日，在伊朗霍尔木兹海峡附近，伊朗伊斯兰革命卫队的船只在“史丹纳帝国”号油轮周围巡逻。伊朗官员21日说，伊方所扣押一艘英国籍油轮“史丹纳帝国”号上的船员安全，伊方将依据规定调查这艘油轮。

新华社/伊朗学生通讯社

美国政府去年5月单方面宣布退出伊核协议，随后重启对伊朗制裁并逐步加大制裁力度，美国与伊朗甚至一度出现了擦枪走火的危险。就在霍尔木兹海峡硝烟味道渐浓的时刻，英国突然活跃了起来：扣下伊朗油船、增加在波斯湾的军事存在并呼吁欧洲盟友共同组建“欧洲军”进行海上巡航。英国究竟想做什么？

英国折腾了什么？

据英国《卫报》消息，7月28日，英国国防部对外表示，日前“邓肯”号驱逐舰已经抵达了中东海湾地区，这是英国派往海湾的第二艘战舰。就在几天前，为了防止油轮再次被扣押，英国开始派遣23型护卫舰“蒙特罗斯”号护送所有悬挂英国国旗的船只通过霍尔木兹海峡。

事情源于7月初，英国动手扣留了一艘伊朗的30万吨油轮。当时这艘名为“格雷斯一号”的油轮途经直布罗陀海峡，目的地是叙利亚，载有200万桶原油。英国的理由是伊朗违反了欧盟制裁叙利亚的法案。伊朗选择了回击。7月19日，伊朗伊斯兰革命卫队宣布查扣一艘英国油轮“史丹纳帝国”号，称其违反国际海事法。

7月24日，伊朗总统鲁哈尼提出与英方相互释放遭扣押油轮的可能性。7月29日，英国外交大臣兼首席大臣拉布接受英国广播公司采访，表示英国拒绝以释放“格雷斯一号”换取“史丹纳帝国”号获释。而且，英国宣布，对在直布罗陀海峡扣押的伊朗油轮“格雷斯一号”延长扣押期至下月。

此外，英国还向欧洲盟友发出呼吁，寻求组建一个由欧洲主导的“护航联盟”，声称要在霍尔木兹海峡等重要海上通道“保障通行自由与安全”。

为何此时“冒出来”？

“这是英国外交冒险主义的表现。”中国国际问题研究院欧洲所所长崔洪建接受本报采访时说，“在伊核协议问题上，英国选择站在欧洲一边。但是，随着美国与伊朗关系的紧张，甚至出现间接交火，英国开始调整自己的姿态，向美国靠拢。此外，英国扣留伊朗油轮之时，正是英国外交大臣杰里米·亨特与约翰逊争夺首相之位的时候，所以不排除亨特希望利用此事在竞争中拿分的可能。而且，在地区和热点问题上刷存在感，同时不断调校与美国的距离和关系，这其实是英国的一种传统。”

这并不意味着英国就要脱离欧洲彻底投入美国的怀抱。

“英国船只被扣之后，首先转向欧洲寻求帮助。这正是英国外交老练的地方。当然，这也是因为英国力图避免自身成为伊朗单独打击的对象。”崔洪建说。

据路透社报道，欧盟3名高级外交官表示，法国、意大利和丹麦支持英国提出的“欧洲军”海上巡航行动，这与美国上个月“拉拢”欧洲盟友入伙时所表现出的冷漠对比鲜明。“这是英国的要求，不是美国的要求，这能使欧洲人更容易团结起来解决这个问题。航行自由至关重要，这与美国对伊朗施加的极限施压是两个话题。”一位欧盟外交官表示。

“英国现在做的就是努力把伊核协议与伊朗问题分割开：在伊核协议上，与欧盟保持一致；在涉及伊朗的其他问题上，向美国靠拢。这是英国正在重新寻找自己的位置。二战以后，英国一直充当着欧洲与美国之间的桥梁作用。‘脱欧’之后，英国的桥梁作用必然受到很大限制。比如此次伊朗问题，如果英国什么都不做，就没有存在感，而且会被美国划入欧洲一方。如今，英国冒出来，就可以从中寻找自己的理想位置了。”崔洪建说。

“台阶”去哪儿找？

面对英国和美国的动作，伊朗的反应很硬气。

7月24日，美国“拳师”号准航母率领的两栖舰艇戒备大队穿越霍尔木兹海峡进入波斯湾巡航，一度逼近伊朗领海。数小时之后，伊朗从靠近波斯湾海岸的南部军事基地发射了一枚最新的中程弹道导弹以示警告。

据“今日俄罗斯”电视台网站报道称，伊朗外长扎里夫在社交网络发文称，美国总统特朗普在美军无人机被击落后取消了对伊朗的空袭，转而寻求将英国“拖入泥潭”，试图加剧美国盟友与伊朗的紧张关系。扎里夫还曾明确表示，伊朗有能力封锁霍尔木兹海峡，但因为这条海路对世界各国都具有重要意义，所以伊朗不愿意这样做。

此外，据伊朗PressTV网站7月29日报道，伊朗海军司令侯赛因·汉扎迪表示，伊朗和俄罗斯达成一致意见，将于“不久的将来”在波斯湾地区举行海上联合军演。

“英国外交讲究‘体面撤退’。而且，英国曾殖民过伊朗，此次扣船事件中，英国不会灰溜溜退出。接下来，要看英国如何寻找一个体面的台阶。”崔洪建说，“关键当然在美国。如果美国不想加剧与伊朗的紧张态势，英国的折腾就失去了意义。英国的国内政治也会是影响英国决策的关键因素。约翰逊新官上任，面对着国内国际种种问题，‘脱欧’显然是重中之重。英国应该避免精力和资源的分散。即将举行的七国集团峰会或许是一个找到台阶的好时机。”

(责编：李枫、袁勃)