“南海行为准则”磋商迈出关键一步

中国国务委员兼外交部长王毅日前在泰国曼谷举行的中国-东盟外长会上表示，过去1年中，中国和东盟国家秉承《南海各方行为宣言》精神，积极推进“南海行为准则”（以下简称“准则”）磋商，提前完成了“准则”单一磋商文本草案的第一轮审读。

与会各国官员及有关专家表示，这一重要成果再次证明了中国和东盟国家持续推动南海局势朝着更加和平稳定的方向发展。

对于“准则”单一磋商文本草案一读提前完成，王毅评价道，标志着“准则”磋商取得了新的重要进展，朝着三年完成磋商的目标迈出了关键一步；展现了地区国家齐心构筑地区规则、合力维护南海和平稳定的坚定信念。

东盟各国外长随即也对“准则”磋商的重要进展给予积极评价。在7月31日发布的东盟外长会联合公报中，十国外长称赞中国和东盟国家为“准则”单一磋商文本草案一读提前完成所付出的努力，认为“准则”磋商所取得的成果令人鼓舞。同时东盟各国外长再次强调，携手维护南海和平稳定有利于各方。

对于“准则”磋商前景，王毅认为，只要中国和东盟国家齐心协力、彼此信任、相向而行，磋商就一定能够如期完成，而且还可能提前完成。相信未来达成的“准则”一定是一份更具效力、更符合地区实际需要、有更多实质内涵的高质量的地区规则。

菲律宾外交部长洛钦与会期间表示，作为中国-东盟关系协调国，菲律宾正在与中国及东盟各国密切合作，共同推进“准则”磋商，相信未来达成的“准则”将会进一步促进本地区的和平、安全与繁荣。

柬埔寨政府发言人帕西潘接受记者采访时说，目前中国和东盟国家在“准则”磋商方面取得了积极进展，希望有关各方为了本地区的和平、稳定与繁荣发展，将“准则”磋商继续推进下去。当前南海地区局势保持了稳定，域外势力不应继续以所谓“航行自由”为借口在南海制造事端。任何第三方或外部势力干扰，都会引发南海地区的不稳定，从而影响中国与东盟国家维护南海和平稳定的努力。

菲律宾和平、暴力和恐怖主义研究所主任罗梅尔·班劳伊说，中国与东盟国家互为彼此重要的合作伙伴，当前中国和东盟合作势头良好，只要排除域外势力的干扰，相信“准则”磋商和南海局势会朝着更加稳定积极的方向发展。

在中国南海研究院院长吴士存看来，正在推进的“准则”磋商具有多重意义，这不仅是中国和东盟国家增进互信的有效渠道，也是有关国家管控南海潜在危机的实际措施，同时还是中国和东盟国家推动海上合作的线路图。

菲律宾雅典耀大学中国问题专家卢西奥·皮特洛说，中国与东盟国家在“准则”磋商方面进展顺利，因此三年完成磋商的目标非常有希望实现。除了“准则”磋商，过去几年里中国和东盟国家还建立了高官联络热线，并开始实施海上意外相遇规则，这些措施都有助于各国消除误判，增进共识。

泰国朱拉隆功大学安全与国际研究院资深研究员甲威·宗吉他翁表示，近年来中国和东盟各国在南海问题上不仅重视管控分歧，更着重携手推进海上务实合作，这些合作举措深化了中国和东盟各国的互信。

“南海行为准则”是《南海各方行为宣言》的增强版和升级版，中国始终是磋商进程的主要推动者。“准则”磋商于2013年9月正式启动，近年来“准则”磋商持续取得进展。

（新华社曼谷8月2日电 记者袁梦晨、杨舟、方栋）

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