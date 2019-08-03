习近平主席特使王东明出席毛里塔尼亚总统加祖瓦尼就职仪式

新华社达喀尔8月1日电 （记者邢建桥）努瓦克肖特消息：习近平主席特使、全国人大常委会副委员长王东明8月1日在毛里塔尼亚首都努瓦克肖特出席毛新任总统加祖瓦尼的就职仪式，并于当日会见加祖瓦尼。

王东明向加祖瓦尼转达了习近平主席的热烈祝贺和良好祝愿。王东明表示，中毛传统友谊深厚，各领域合作富有成果。中方愿同毛方一道，推动中毛友好合作关系不断向前发展，为打造中非命运共同体作出不懈努力。

加祖瓦尼请王东明转达他对习近平主席的衷心感谢和诚挚问候，表示毛方感谢中方长期以来为毛经济社会发展提供的宝贵支持和帮助，他就任总统后将继续致力于毛中友好合作关系发展，愿为推动中非合作作出积极努力。

此前，王东明还会见了即将卸任的毛里塔尼亚总统阿齐兹，向他转达了习近平主席的口信。

《 人民日报 》（ 2019年08月03日 03 版）

(责编：李枫、袁勃)