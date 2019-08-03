关税大棒逆民意，也解决不了问题（钟声）

第十二轮中美经贸高级别磋商7月31日结束，美国白宫即发表声明指出磋商是“建设性的”。但美方“非建设性”的举动接踵而至——8月1日，美国方面声称将于9月1日开始对3000亿美元中国输美商品加征10%的关税。此举严重违背中美两国元首大阪会晤共识，背离了正确的轨道，无益于解决问题，中方对此强烈不满、坚决反对。

全世界都在困惑地问，美方这是为什么？美国三大股指就在这种困惑中应声下挫，其中道琼斯指数跌幅超过280点。美国芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价全线下跌。

美方的“紧迫”关切倒是说出来了：一是希望按照如其所期待的节奏更多进口美国农产品，因为美国农民的日子越来越困难； 二是希望中国限制芬太尼类物质对美出口，他们说“美国成千上万的吸毒者正在死亡”。事实上，这些都不是迄今在中美经贸磋商中难以解决的问题。中国市场有对农产品进口的大量需求，而且数百万吨美国大豆已装船运往中国，近日还有一批农产品采购成交，包括大豆13万吨、猪肉及制品4万吨、高粱12万吨等，中国企业同时就更多农产品向美国供货商进行询价。中国也明确宣布对芬太尼类物质实行整类列管。

美国一些人对其着急的事，往往选择夸大其词的方式，敲锣打鼓震天响，甚至不顾后果上手段。但是，他们常常不理解，国家之间的事情，无论怎样闹来闹去，最终的解决方式都是坐下来谈。没有合作的态度、方法和路径，就解决不了问题。

关于芬太尼问题，不用美国一些人挑高嗓门，中国也是要解决的。中国是负责任大国，对芬太尼类药品的管控非常严格，合法厂家生产的芬太尼类药品从来没有发生过流弊。同时，中方一直高度关注并积极采取有效措施应对芬太尼类物质的走私和滥用问题，实现对芬太尼类物质整类列管，并愿意同美方共同采取积极行动加强执法、禁毒等合作。中国曾经侦破过数起非法加工和向美国贩卖芬太尼类物质的案件，还在深入摸排重点地区生物医药基地和化工园区，查清排除非法制造芬太尼类物质的风险点，同时部署海关重点关区加大对高风险国际邮包的查缉力度，拦截芬太尼类物质走私出境。但话又说回来，美国何以出现“阿片危机”，消费了全球80%的阿片类药物？美国内因的问题，其他国家恐怕是难以帮上忙的，美方对此必须自省。

至于老调重弹的关税大棒，美国一些人的想法和做法都是匪夷所思。美国各界人士所表达的民意、所细述的民情，究竟能不能被纳入美国决策所考虑的因素？别忘了，6月下旬美国贸易代表办公室就对华约3000亿美元商品加征关税举行的听证会上，314名企业代表发言中303名代表反对加征关税，占比达到96%。美国业界普遍认为，加征关税将损害美国的就业和经济，直接冲击美国消费者。显然，关税大棒逆民意、违诺言，解决不了问题。

美方升级贸易摩擦加征关税不符合中美两国人民利益和世界人民利益，将对世界经济产生衰退性影响。中国重信守诺，诚心诚意致力于国际合作，但决不惧怕任何极限施压。中方的态度是明确的，贸易战没有赢家，不想打，不怕打，但必要时不得不打。希望美方及时纠正错误，在平等和相互尊重的基础上解决问题，回到正确轨道上来。唯有坚持建设性的做法，才能换来建设性的成果。

《 人民日报 》（ 2019年08月03日 03 版）

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