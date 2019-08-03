持续拓展全球伙伴关系网络（国际时评）

“虽然我们相距遥远，但对和平与发展的共同追求，对人民美好生活的共同渴望，让我们心灵相近、结成伙伴。”2019年上半年，习近平主席5次出访、足迹跨越欧亚8国，在国内接待外国国家元首、政府首脑及国际组织负责人等60余人次。历史记载下习近平主席与各国领导人真诚交往的重要瞬间，书写了中国持续拓展全球伙伴关系网络的新成就。中国外交实现国际影响再提升、外交总体布局再完善、战略运筹空间再拓展。

当前，国际竞争摩擦呈上升之势，地缘博弈色彩明显加重，国际社会信任和合作受到侵蚀，全球性挑战日益增多。世界比任何时候都需要同舟共济、共克时艰。习近平主席站立时代潮头，从构建新型国际关系和人类命运共同体的高度，倡导伙伴合作精神，践行互利共赢理念，阐释共同发展主张，引发国际社会强烈共鸣。中国领导人的远见卓识和中国负责任大国的作用担当，为变局中的世界注入更多稳定性和正能量。

让传统友谊焕发新的生机活力，全球伙伴关系网络的基础更加坚实牢固。从罗马、摩纳哥到巴黎，从莫斯科、比什凯克到杜尚别，再到平壤，习近平主席与各国领导人共叙友好交往佳话，共谱全面合作新篇，推动双边关系迈上新的台阶。意大利在七国集团中率先做出参与共建“一带一路”的战略决定；中摩两国元首商定，要不断丰富人文交流内涵；中法签署第三方市场合作第三轮示范项目清单；中俄全面战略协作伙伴关系进入新时代；中吉、中塔全面战略伙伴关系进一步深化；中朝友谊开启崭新篇章。国家不论大小、贫富、强弱，都是国际社会的平等一员。中国始终真诚相对、平等相待，生动诠释伙伴关系的丰富内涵，在国际社会树立了不同国家间友好合作的典范。

以务实合作推动联动发展，全球伙伴关系网络的动能更加强劲有力。面对经济全球化逆流，习近平主席高举多边主义旗帜，积极引领国际合作走深走实。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果丰硕，有关国家、国际组织等与中方签署100多项多双边合作文件。共建“一带一路”从气势磅礴的“大写意”走向精谨细腻的“工笔画”，开启高质量共建“一带一路”新征程。中方倡导坚持共同发展，丰富多层次合作架构，推进以成果为导向的务实合作，积极构建全球互联互通伙伴关系，实现共同发展繁荣。共建“一带一路”的朋友圈越来越大，好伙伴越来越多。志同道合是伙伴，求同存异也是伙伴。在二十国集团领导人大阪峰会上，面对不同发展阶段国家所存在的利益差异和观点分歧，习近平主席深刻阐释：“关键是要弘扬伙伴精神，本着相互尊重、相互信任态度，平等协商、求同存异、管控分歧、扩大共识。”中国宣布一系列对外开放重大举措，以实实在在的行动，不断扩大同各国的利益交汇点，不断提升伙伴关系的含金量，为世界经济高质量发展注入新活力、增添新动力。

走对话而不对抗、结伴而不结盟的国与国交往新路，全球伙伴关系网络的内核更显时代价值。中国坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚持共商共建共享的全球治理，维护国际公平正义，推动建设新型国际关系。在中法全球治理论坛，面对治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字四大挑战，习近平主席强调要把互尊互信挺在前头，把对话协商利用起来，求同存异，聚同化异，增进战略互信，减少相互猜疑。在上合组织比什凯克峰会，习近平主席提倡要完善伙伴关系布局，鼓励观察员国、对话伙伴更广泛参加各领域合作，加强同联合国等国际和地区组织交流，在国际和地区事务中发挥更加积极作用，共同致力于促进世界持久和平和共同繁荣。在亚信杜尚别峰会，习近平主席强调“相互尊重和信任是国与国应有的相处之道”，为建设互敬互信的亚洲指明路径。构建命运与共的全球伙伴关系，中国不仅是倡导者，更是践行者。贯穿伙伴精神的中国方案，为维护世界和平与稳定发挥了重要积极作用。

放眼世界，各国休戚相关、命运相连。中国持续拓展全球伙伴关系网络的生动实践，构成了中国特色大国外交的鲜明特色。中国伙伴关系网络已实现全方位、多层次、立体化的事实充分表明，不同社会制度可以相互包容，不同发展模式可以相互合作， 不同价值文化可以相互交流，各国可以实现互利共赢、共同繁荣。

“无论是顺境还是逆境，无论前方是坦途还是荆棘，我们都要弘扬伙伴精神，不忘合作初心，坚定不移前进。”中国愿同合作伙伴携起手来，一起播撒合作的种子，共同收获发展的果实，让各国人民更加幸福，让世界更加美好，共同构筑起人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2019年08月03日 03 版）

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