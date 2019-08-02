圣保罗与中国: 一段憧憬之缘

巴西与中国相隔16万公里，11个小时的时差，这是圣保罗与中国之间唯一的“屏障”。我们地理位置遥远，但我们更有着不可否认的共同的目标——拉近双方的距离，克服一切障碍，取得双赢。如果说西安是东方丝绸之路的发起者，那么圣保罗则拥有成为“一带一路”先锋的所有特质，一齐响应习近平主席提出的开放、包容、和谐等精神。

正是本着这种精神，我将率领由35位企业家以及州政府官员组成的政企访问团，于8月3日至10日期间访问北京、西安、上海三座中国现代大都市，并与当地政府、投资者和企业家会面。我们肩负圣保罗州政府最重要的使命和最明确的目标：撰写我们双边友谊和文化交流的新篇章，拓展加深双边经贸，促成新的合作机遇。

作为本次对话合作行程的一部分，通过圣保罗州投资发展促进局的努力，我们将于8月9日在上海揭牌圣保罗州政府驻中国代表处，这也是我们州政府在巴西以外的第一个代表处。它将着重促进经贸，投资，科学技术，基础设施建设、农牧业、卫生、能源、教育以及旅游业的发展交流。

圣保罗州是巴西经济的主力军，占国家GDP的33%。从中国进口到巴西的商品中的38%在这里交易，同时中国也是圣保罗州第二大出口目的地，占总出口额的12.46%，产品领域广泛，包括石油、糖、飞机、大豆、汽车、肉类、拖拉机以及橙汁。我们有巨大的潜力和互补性，通过协同作用，扩大双边贸易，加强两国人民的文化认知和旅游业发展。

目前圣保罗州与中国签署了11项合作协议，仅在今年，我们已经与中国官员举行了八次高层会议。目前有200多家中国企业落户我州，约有20万中国人居住在圣保罗市，占巴西华人社区的90%。

中国在巴西的投资势头强劲，总投资额超过700亿美元。例如近期在圣保罗州，中国国家电网集团收购并控股CPFL电力集团，为超过一千万巴西客户发电和供电。为更好地让投资落地，我州政府制定了涉及多领域的共21个私有化，政企合作模式的项目：公共城市交通、机场、铁路、公路、水路以及港口。我们也在寻找合作伙伴，希望可以一起开发建设圣保罗州内主要经济发展地区城市与城市间的客运动车专线，计划总投资20亿美元。

我们也期待更多的中国企业将业务落户到由圣保罗州管辖的、拉丁美洲最大的港口桑托斯港以及圣塞巴斯提昂港。为了给更多政企合作模式运作提供适当的港口区域，特别是特殊产品，比如食品，我们可以简化官僚系统、优化卫生检验检疫系统、改善管控系统、提高货物吞吐量。

圣保罗州拥有巴西最现代化的农业企业发展环境，明年我们将在圣保罗市举办第一届国际农业企业博览会，鼓励商业合作和尖端科技的发展，农产品加工领域也是我州着重希望推动的合作。在汽车领域，巴西的工程师研究开发出了世界第一款以电力和乙醇为混合动力的发动机，从而生产出高度环保、清洁的可再生能源汽车。

我坚信习近平主席说过的话：“中国开放的大门只会越开越大”，而且我还记得去年举办了第一届中国国际进口博览会，当时圣保罗州也有参加，现在我们正在筹划参加第二届。

勤劳的汗水、长远的规划、高品质的教育，造就了中国这一经济和科技高速发展的强国。我们生活在同一个世界，一个与中国人民合作的世界，我们希望能成为新时代的企业家，与中国加强关系，增进互信，拓展双边市场等，这都是圣保罗州政府的当务之急。我相信对现状抱有积极态度并展望未来的人，方得始终！

若昂·多利亚

巴西圣保罗州州长

(责编：崔越、杨牧)