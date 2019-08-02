外交部：要求美方恪守承诺不插手香港事务

人民网北京8月2日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：据报道，美国总统国家安全事务助理博尔顿称，美将于8月2日退出《中导条约》，该条约将正式终止。请问中方对此有何评论？

答：中方对美方不顾国际社会反对，执意退出《中导条约》深感遗憾并坚决反对。

退出《中导条约》是美国无视自身国际承诺，奉行单边主义的又一消极举动，其真实目的是自我松绑，谋求单方面军事和战略优势。

如果美国退出条约后恢复中导研发和部署，将严重影响全球战略平衡与稳定，加剧紧张和不信任，冲击现有国际核裁军和多边军控进程，威胁有关地区和平与安全。

我们呼吁国际社会对美国退约的严重后果保持清醒认识，防止美国以任何借口转移视线，推脱自身在核裁军方面的特殊优先责任。同时，我们敦促美方保持克制，不要采取损害别国安全利益的举动，而是履行一个大国应尽的责任，与国际社会一道，切实维护全球和地区的和平与安全。

问：据报道，今天上午，日本政府内阁会议决定将韩国移出可享受贸易便利的“白名单”国家。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。日本和韩国是亚洲近邻。在当前世界经济面临单边主义和保护主义挑战背景下，我们希望日韩双方在相互尊重、平等相待、互利共赢的基础上通过对话协商妥善处理有关问题。

问：我想问一个关于华为和“实体清单”的问题。英国前数文媒体大臣曾表示，不能完全排除禁止华为参与英国5G网络建设，需要认真评估美国将华为列入“实体清单”的影响，由新首相尽快作出决策。近日有媒体报道，汇丰银行主动配合美国政府对华为的调查，可能被中国政府列入“不可靠实体清单”。中方对此有何评论？

答：华为在英国开展业务多年，投资超过20亿英镑，雇佣了一万多名员工，建立了联合研究中心，积极履行企业社会责任。我们希望英方采取客观公正态度，独立自主作出符合自身利益的选择，为中国企业提供开放、公平、非歧视的营商环境。这对中国企业继续保持对英投资的信心和预期十分重要。

关于“不可靠实体清单”，据我了解，不可靠实体清单制度正在履行相关程序，具体情况请向主管部门了解。

作为原则，中方欢迎外国企业来华投资兴业，将依法保护他们的正当权益。同时，任何企业在中国经营必须合法合规。对于违反中国法律法规的行为，我们将依法予以调查和处理。

问：昨天，特朗普总统发推特称，美方将对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，并称中方想达成贸易协议，但是行动不够快。中方对此有何回应？

答：美方称将于9月1日对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，此举严重违背中美两国元首大阪会晤共识，背离了正确的轨道，无益于解决问题，中方对此强烈不满、坚决反对。如果美方加征关税措施付诸实施，中方将不得不采取必要的反制措施，坚决捍卫国家核心利益和人民根本利益，由此产生的一切后果全部由美方承担。

美方升级贸易摩擦，加征关税，不符合中美两国人民利益和世界人民利益，将对世界经济产生衰退性影响。中方始终认为，贸易战没有赢家。我们不想打，也不怕打。中方不会接受任何极限施压和恐吓讹诈，在重大原则问题上我们一寸也不会退让。希望美方认清形势，放弃幻想，纠正错误，回到通过平等和相互尊重基础上的磋商解决问题的正确轨道上来。

关于你提到美方称中方行动不够快，中方在中美经贸磋商问题上的立场始终如一，我们的努力和诚心也始终如一。但任何谈判和磋商必须基于平等和相互尊重的基础，任何谈判和磋商的结果也必须是互利共赢的。现在球在美国一方。美方需要展现诚意，向世界证明自己的诚信，证明它是值得信赖和可以谈判的伙伴。

问：美国日前宣布延长对阿拉克重水堆改造等伊核协议核项目的制裁豁免，中方对此有何评论？

答：伊核问题全面协议是联合国安理会核可的多边协议，对维护国际核不扩散体系及中东和平稳定至关重要，应当得到完整、有效执行。协议关于核项目的安排反映了伊朗防扩散义务与和平利用核能权利的平衡，也是《不扩散核武器条约》宗旨和原则在伊核问题上的体现。遵守并落实相关安排，符合包括美方在内的各方利益。

阿拉克重水堆改造是全面协议的重要内容，中国和英国共同担任该项目的牵头方。一段时间以来，包括伊朗在内各方高度评价中方积极推进项目落实，并强调将继续予以支持。中方将继续同有关各方加强沟通协作，共同推动改造进程。

我还要强调的是，中方一贯反对单边制裁和长臂管辖，将与各方一道，继续坚定致力于维护和执行全面协议，坚定维护自身合法和正当权益。

问：中方昨天表示将于9月派团赴美进行下一轮经贸磋商。那在特朗普总统昨天宣布对中国商品加征关税后，中方是否还在筹备相关安排？

答：商务部新闻发言人此前介绍了有关情况。我刚才说了，任何磋商和谈判必须基于平等和相互尊重的基础。我们坚决反对一方面说要谈，另一方面又实施极限施压。这样的做法不具建设性，不可取。

不久前，中美两国元首在大阪会晤时，同意在平等和相互尊重基础上重启经贸磋商，美方不再对中国产品加征新的关税。言犹在耳，上海磋商刚刚结束，美方又宣布称将进行新一轮加征关税，显然与之前两国元首达成的共识不符，背离正确轨道，也再次让世界见识到美方的出尔反尔、言而无信。

我们多次指出，打贸易战只会两败俱伤。美方希望通过贸易战解决自身国内问题，无异于饮鸩止渴。事实上，就在美方宣称将对中国输美商品加征新一轮关税后，美国三大股指集体下挫。4家美国大型零售贸易组织第一时间提出批评和反对，表示美国关税战略已导致美国经济放缓，造成不确定性；新一轮措施是将美家庭作为贸易战谈判人质；美国家庭不应沦为美国政府打贸易战的棋子；征税对美消费者打击将远远大于中国制造商。

我要再次强调，中国不接受任何极限施压和恐吓讹诈，在重大原则问题上我们一寸也不会退让。关于中美经贸磋商，中方立场始终如一：谈，我们大门敞开；打，我们坚决奉陪到底。是打还是谈，现在球在美国一方。现在需要美方展现诚信。现在全世界的眼光都在看着美国。

问：据报道，特朗普总统称，对于香港一段时间以来出现的骚乱（riot），不知道中方持何态度，但香港是中国的一部分，中国会自行处理，他无需给予建议。中方对此有何评论？

答：这次特朗普总统有两句话说的是对的：第一，香港目前出现的是一种骚乱或者说暴动；第二，香港是中国的一部分。中国政府在香港问题上的立场非常清楚。香港事务纯属中国内政。中国政府绝不允许任何外部势力插手香港事务，更不会允许任何外国势力企图搞乱香港。我们严正要求美国等一些西方国家遵守国际法和国际关系基本准则，恪守自身作出的不插手香港事务的承诺，停止为暴力活动撑腰张目，停止以任何形式干预香港事务。

问：据报道，部分香港公务员今晚将在香港中环一带发起集会，要求撤回《逃犯条例》修订草案。有消息称，香港特区政府将会以此为由在8月4日凌晨申请驻港部队对香港实施戒严，并清理欧美国家驻港总领事馆人员和持有美国、英国护照人士。对于这样的传言，中方有何回应？

答：你说这是传言，我可以明确告诉你，这哪里只是传言，这根本就是谣言！用心非常险恶，就是想制造恐慌。

长期以来，香港享受着和平繁荣与稳定，我相信广大香港市民对此感同身受，希望继续维护香港的长期繁荣与稳定的局面。但今年6月以来，围绕修订《逃犯条例》和《刑事事宜相互法律协助条例》问题，香港发生了一些游行集会活动，其间有一些激进示威者蓄意挑起、制造暴力事件，严重威胁公众安全，对香港的法治、社会秩序、经济民生和国际形象造成了严重影响。中央政府坚定支持香港特区政府依法处置。

必须指出，美国等一些西方国家政府颠倒黑白，混淆是非，就香港局势煽风点火，妄加评论，对目前香港局势的发展起到了非常坏的作用，这样的行径是对中国内部事务的粗暴干涉。我们奉劝这些外国势力认清形势，认清中国中央政府坚定支持香港特区政府依法施政、维护香港安全与稳定秩序的决心和能力，千万不要企图火中取栗。希望他们及时悬崖勒马。

同时，我们希望记者朋友们在报道时，一定要把普通香港市民的诉求与极少数激进暴力分子的暴力违法活动区分开来，千万不要让广大香港市民被极少数激进暴力分子绑架。相信广大香港市民对此有清醒的认识。我也看到报道称，有越来越多的香港市民对于极少数激进暴力分子危害香港秩序和安全的行为表达了不满。希望香港社会尽快恢复安宁。

问：针对特朗普总统最新的举措，中方是否将加征报复性关税？

答：我刚才已经说了，如果美方将加征关税措施付诸实施，中方将不得不采取必要的反制措施，由此产生的一切后果全部由美方承担。

问：第一个问题，在一个采访中，西藏流亡政府的头目称数千名西藏人被关押在类似新疆的“集中营”。你对此有何评论？第二个问题，杨洁篪主任在接受新华社采访时称，包括美国在内的外国势力安排高级官员会见香港反中乱港头面人物。你能否提供更多细节？

答：关于第一个问题，你指的是洛桑孙根吗？（记者点头）他是一个彻头彻尾的“藏独”分子，制造了无数谣言。他的言论不足信，我不屑于作任何评论。

我想提请你注意，过去一段时间以来，关于新疆已有太多谣言。那些造谣的人明白“集中营”是什么吗？对于那些别有用心的险恶谣言，希望媒体朋友明辨是非。如果你有兴趣，我们将非常乐意为你去新疆采访提供必要协助和便利。你只要亲眼去看一看，就知道那些谣言是多么无耻和险恶！

关于第二个问题，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪昨天接受新华社记者采访时提到了一些西方国家政府在香港的修例风波中所扮演的不光彩和恶劣角色，包括安排高级官员会见反中乱港头面人物，为香港激进暴力分子的违法行为撑腰打气。你前几天没来，我其实已根据媒体公开报道列举过一些美方所做的事情。既然你问到，我可以重述一遍。

根据公开报道，今年2月底、3月初，时任美国驻港澳总领事公然指责香港特区政府修例和“一国两制”。3月，美国副总统彭斯会见赴美游说的香港反对派人士。5月，蓬佩奥会见香港反对派人士，公然妄议香港特区修例事务。6月，美国国会众议院议长佩洛西居然公开称，发生在香港的示威游行是“一道美丽的风景线”。我希望这样的“美丽风景线”在美国多一些。美国部分国会议员重提所谓“香港人权与民主法案”。7月，彭斯、蓬佩奥、博尔顿分别会见反对派人士。从近期媒体大量曝光的画面看，香港暴力游行队伍当中出现了不少美国人的面孔，甚至一度还出现了美国国旗。所以，关于香港最近的事态，美国欠中国和世界一个交代。

我注意到近日美方有人否认美方在香港局势中扮演了不光彩的角色。如果他们能用自己的实际行动证明并承诺，他们没有而且不会干预香港事务，我们将非常欢迎。

问：据报道，美国国务卿蓬佩奥在东亚合作系列外长会期间敦促东南亚国家相信美国的价值观，并批评中国。你是否认为美方想挑拨中国和东南亚邻国之间的关系？

答：你提问的时候在微笑，我想你心中已经有了答案，就不必我再重述了吧。

关于东亚合作系列外长会，东盟国家和中国都希望进一步密切全方位合作，共同努力维护好地区和平稳定，包括处理好我们与个别国家之间的分歧，对此相信大家是能看得到的。与此形成鲜明对比的是，美方高官与会期间总在不遗余力、绞尽脑汁、甚至无所不用其极地挑拨中国与东盟国家关系，很可惜应者寥寥。这样的把戏很没有意思。大家的眼睛是雪亮的。希望美方拿出作为世界第一大国应有的负责任态度，为维护亚洲地区和平稳定，促进亚洲地区发展繁荣多做一些建设性、有意义的事。

问：据报道，美方对黄琦被判刑表达了关切。中方有何回应？

答：美国内有很多事情更值得美方政客和官员操心，他们却总是对中国的一些个案表现出异乎寻常的热心。黄琦是中国公民，中国司法机关依法审理办案。希望美方不要干涉中国司法内政。

问：我想证实一下，你是否期待中美经贸团队工作层仍将在这个月进行密集会面？还是不会继续进行？

答：我已经说了，中方对于中美经贸磋商的立场是一贯的。现在球在美国一方，需要美方拿出诚意，展现诚信。是打还是谈，我们都是开放的。要谈就好好谈，要基于平等和相互尊重的基础，不要玩极限施压、讹诈恐吓那一套。

问：据报道，今天凌晨，朝鲜又发射了不明飞行物。中方对此有何评论？

答：中方注意到朝鲜的发射活动和有关方面的反应。当前半岛形势处于关键时期，国际社会普遍期待朝美尽快重启工作层磋商，推动半岛问题政治解决进程取得新进展。当前形势下，希望有关各方相向而行，为对话营造良好氛围，共同为推动半岛无核化、实现半岛及地区持久和平稳定做出积极努力。

会后有记者问及：昨日，特朗普总统发推特称，中方曾说将停止对美出售芬太尼，这从未发生。许多美国人丧生。中方对此有何评论？

华春莹：关于整类列管芬太尼类物质的问题，中国政府有关部门4月初已经发布了公告并进行了详细的介绍，公告已于5月1日起实施。美国各界予以好评。

我想强调的是，中方向来言出必行。中国政府对芬太尼类物质实行整类列管既是提前防范和应对化解新型毒品问题带来的风险危害，保障人民群众身心健康的重要举措，也是参与全球毒品治理，维护世界安全稳定的重要体现。同时我还想指出，美国芬太尼问题的根源不在中方，美方应更多从自身找原因解决问题。

根据惯例，外交部例行记者会将于8月5日（周一）至16日（周五）休会，8月19日（周一）恢复。但我们休会不休息，外交部发言人办公室将照常每天接受记者电话、电邮、微信或传真提问，及时回复媒体记者朋友的提问。如举行专题吹风会将及时通知，请关注外交部外国记者新闻中心网站。

(责编：崔越、杨牧)