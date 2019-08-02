第十五届世界华商大会即将在伦敦召开

人民网伦敦8月2日电（记者 强薇）今年10月21-23日，第十五届世界华商大会（以下简称世华会）将在伦敦召开，这是世华会自1991年举办以来首次在欧洲城市办会。为了更好地举办会议，8月1日，世华会专题定向推介会在伦敦举办。

中国驻英使馆公使衔参赞兼总领事童学军在推介会上表示，世华会是向世界展示新时代华商新形象的好机会。今年恰逢新中国成立70周年，也是中英建立代办级关系65周年，中英“黄金关系”在不断地向前推进，在英国举办这样的盛会无疑会为中英经贸关系的发展贡献力量。

第十五届世华会组委会主席、英国中华总商会主席张进隆在介绍世华会筹备进展时表示，大会筹备工作得到了英中两国社会各界和中国驻英国大使馆的关注和指导，大会的基础性筹备工作已基本完成，正在逐步转入伦敦落地执行工作。张进隆介绍称，目前已有来自35个国家的1877人通过线上线下渠道报名参加大会，且人数还在增加。同时，英方机构也积极响应，大会还得到了安德鲁王子的支持。

首届世华会于1991年在新加坡举办，至今已成功举办14届，是全世界最具规模、代表性和影响力的华人商界盛会。第十五届世华会主题为“世界新格局，华商新机遇”，大会期间将有一个主论坛、八个分论坛，内容涵盖高科技、新能源、经济发展、商务贸易、文化教育、金融服务、“一带一路”、人工智能等领域。届时，中英两国政要及全球80余国的3000余位政经届代表将出席大会。

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