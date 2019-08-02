中国康佳集团在开罗揭牌合资公司

人民网开罗8月2日电（记者曲翔宇 刘慧）中国康佳集团1日在埃及首都开罗举行品牌发布会暨合资公司揭牌仪式，正式宣布与埃及本土电器公司HOHO合资成立公司KONKO，共同拓展非洲、中东市场。

康佳集团海外销售中心总经理周赤在接受记者采访时说，合资投产的工厂占地1万多平方米，目前已有工人600余名。在保证产品质量的前提下，埃及的合资工厂流水线降低自动化设备使用率，尽量雇佣更多埃及工人，为当地创造更多就业。

埃及开罗商会秘书长哈立德·穆斯塔法告诉记者，成立合资公司以及工厂投产能为埃及提供更多就业机会，也将为埃及消费者带来品质优良的中国商品，同时相关产品填补了埃及家电领域的空白。

据悉，合资公司三年内会在埃及以及非洲、中东地区实现彩电年销量60万台以上，未来将根据经营及市场发展情况扩大工厂产能，形成电视、白色家电、小家电为主的多元化产品布局，成为辐射中东、非洲乃至欧美市场的生产基地。

近年来，拓展海外市场成为中国家电企业经营规模和盈利的增长点。具体到埃及，在当地布局海外生产基地不仅能将中国先进的制造、研发及管理能力移植海外，让当地用户使用中国高科技家电产品，为当地解决就业、提升工业化水平提供助力，更可借非洲自贸协议成功签署的机遇，进军广阔的非洲市场。

(责编：崔越、杨牧)