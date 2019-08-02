遭遇网络冲击、面临无人继承　日本百年企业逐步走向消亡

人民网东京8月2日电（李沐航） 日本是世界屈指可数的老牌企业大国，虽然在2008年遭受金融海啸重创，但目前百年以上企业仍达到3万3259家，占全国企业的2.27%。这些老牌企业百年间历经产业格局变化、度过经营危机、积累各种经验，不仅成为现代日本经济的基石，也在解决日本就业问题上起到了极为积极的作用。

与此同时，伴随现代网络化的迅猛发展，各传统行业均受到不小冲击，转型、顺应潮流成为了所有企业必须直视的课题。而历经百年且管理层严重老龄化的老牌企业，则受自身没有良好应对之策以及无继任者等诸多因素的困扰，遭遇的冲击更大，继而不断出现经营问题，最终选择关门。

2000年至2018年日本百年老牌企业倒闭、停业、解散走向示意图。（图片来源：帝国数据银行）

2018年倒闭企业历史新高

据日本权威调查机构帝国数据银行调查显示，2018年倒闭、休业、公司解散的老牌企业达到465家，同比增加0.9%，连续4年持续增长。该数据是继2008金融海啸（倒闭430家）、东日本大地震（倒闭417家）、2016年劳动力不足（倒闭451家）之后达到2000年以来历史最高。

2018年倒闭企业最多的行业是和服西服衣料零售业，达到22家，为近三年之最；酒店旅馆、妇女儿童服装零售18家；酒业零售14家、木结构建筑工程13家、手表眼镜光学机器零售9家；五金批发8家，而这些行业也均达到2000年后老牌企业倒闭数据之最。其中，2000年至2018年，酒业零售、大米谷物零售均榜上有名。据统计， 19年间，酒店旅馆倒闭270家、酒业零售237家、和服西服衣料零售232家、妇女儿童服装零售206家、酒类批发137家、大米谷物零售112家、家具零售79家。

2018年日本东北6县停业、解散企业统计。（图片来源：朝日新闻网站）

停业、解散企业数则首次减少

据帝国数据银行数据显示，2018年关门的老牌企业占到日本整体关门企业的1.48%，达到历史最高。2018年除停业、公司解散外，彻底倒闭的老牌企业为101家，同比大幅增加27.8%。停业、解散的老牌企业达364家，同比下降4.7%，属于5年来首次同比下滑。

因人手不足而倒闭的公司，图片为该公司仓库部分。（日本NHK电视台视频截图）

管理层老龄化导致企业无法继续

据日本《朝日新闻》网站报道，2018年日本整个东北6县停业、解散的企业与2017年比增加33家，达到1707家，是倒闭企业（351家）的4.9倍。金融机关也在考虑对这些企业实施债务延期偿还政策，以抑制上述企业集体倒闭，而企业无继任者、管理层老龄化也成为这些企业停业、解散的原因。以日本东北6县为例，目前建筑业倒闭企业最多，达559家，其次是服务业385家、零售业290家。调查中，1397家企业负责人平均年龄达到68.2岁，居日本第一。

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