王毅谈推进朝鲜半岛问题政治解决进程

人民网曼谷8月2日电（记者孙广勇 林芮 赵益普）国务委员兼外交部长王毅2日在泰国曼谷出席第九届东亚峰会外长会时，就推进朝鲜半岛问题政治解决进程发表看法。

王毅说，习近平主席成功对朝鲜进行国事访问，两国领导人确认坚持半岛问题政治解决的大方向。朝美领导人共同跨越南北军事分界线，在板门店举行会晤，朝、美、韩领导人也进行了友好会面。这表明，有关各方均致力于通过对话谈判寻求共识、解决问题。同时我们也注意到，推进半岛和谈进程仍面临这样或那样的困难。

王毅表示，当前政治解决半岛问题仍在轨道上，机会也仍在各方手中。希望各方沿着“双轨并进”思路，按照“分阶段、同步走”思路，加强对话协商，相向而行，积极寻找实现半岛完全无核化和建立半岛和平机制的有效途径，妥善解决彼此的合理关切。中方将继续为此发挥建设性作用。

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