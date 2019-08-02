日本将韩国移出贸易“白名单” 韩国政府决定强硬反制

人民网首尔8月2日电（夏雪）日本政府2日召开阁僚会议并通过新版《出口贸易管理令》将韩国移出简化出口手续的白名单，新令将于本月28日生效。对此，韩国政府深表遗憾，决定强硬反制，考虑拒签《韩日军事情报保护协定》。韩日贸易摩擦进一步升级。

当天，韩国总统文在寅在青瓦台主持召开紧急国务会议，会上就日本政府的决定深表遗憾。他强调，日方拒绝通过外交途径解决问题导致事态进一步恶化，警告日方要为今后发生的一切后果负全责。

同一天，韩国外交部长官康京和在曼谷外长会后表示，一旦韩国被排除在白名单之外，韩国将不得不重新审视韩日国安合作框架。这被视为暗示韩国将拒签《韩日军事情报保护协定》。

据韩联社报道，所谓“白名单国家”是指日本政府制定的安全保障贸易友好对象国清单。在对这些日本政府认定的友好国家出口高科技商品时，日本出口商可享受相对简化的手续。此前白名单国家有美国、英国、阿根廷、澳大利亚、新西兰等27国。2004年列入名单的韩国成为第一个被删除的国家。

报道称，被移出白名单后，韩国将不再享受贸易便利优惠措施。除了此前已经宣布的三种半导体材料外，日本政府将对其他所有对韩高科技产品出口实施个案审查。超过1000种商品进口或将受到影响，涉及汽车、手机、石化等多个关键行业。

对此，韩国建国大学经济学教授崔培根认为，日本政府的做法会对本国经济造成直接打击。如果日本长期限制对韩出口，韩国企业可以选择从其他国家进口或者实行国产；但日本很难再找到像韩国一样需要大量零部件和材料的出口国。虽然韩国企业会受到不小的冲击，但不会持续太久。

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