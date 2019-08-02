古特雷斯呼吁寻求国际军控新路径

新华社联合国8月1日电（记者徐晓蕾）在《中导条约》面临失效前夕，联合国秘书长古特雷斯1日呼吁相关各方在此之后，为国际军控寻求新的“共同路径”。

古特雷斯当天在会见媒体时说，当前，核武器国家间的紧张局势不断升级，他对此表示关切。

他说，《中导条约》是一项具有里程碑意义的协议，它曾促进欧洲稳定并加快冷战结束。条约失效后，世界将失去宝贵的“核战争制动器”，弹道导弹带来的威胁也将随之增加。

他说，无论《中导条约》结局如何，相关各方应积极寻求国际军控新的“共同路径”。

美国国务卿蓬佩奥今年2月1日宣布，由于俄罗斯长期违反《中导条约》规定，美方将暂停履行条约义务，启动为期6个月的退约程序。3月4日，俄总统普京签署命令，暂停履行《中导条约》，作为对美方启动退出《中导条约》程序的回应。俄外交部3月19日发布声明说，若美国就《中导条约》延续其当前立场，该条约将会在8月2日失效。

美国和苏联领导人1987年签署《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，简称《中导条约》，规定两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹、弹道导弹及其发射装置。

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