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前白宫官员批评美国贸易保护主义政策

2019年08月02日16:47  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿8月1日电（记者刘阳）美国白宫国家经济委员会前主任加里·科恩1日说，经贸摩擦使美国遭受严重损失，贸易战没有赢家。

　　在英国广播公司当天播出的采访视频中，科恩对美国的贸易保护主义政策提出批评，并明确表示自己反对贸易战。他说：“我不认为（有任何一方）可以赢得贸易战，在贸易战中所有人都是输家。”

　　科恩表示，保护主义政策的负面影响已在美国开始显现，在农业和投资领域已造成巨大影响。同时，美国汽车和洗衣机行业也都在“经受痛苦”。

　　对于美方一些人士提出的所谓“中国在经贸摩擦中损失远超美国”的说法，科恩表示不赞同。他认为经贸摩擦并没有真正影响中国经济。

　　科恩曾任美国高盛集团总裁兼首席运营官，2017年出任美国总统特朗普的首席经济顾问。因对本届政府关税政策不满，科恩于2018年离职。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)
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