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王毅谈湄公河旱情

2019年08月02日15:33  来源：人民网-国际频道
 

人民网曼谷8月2日电（记者孙广勇 林芮 赵益普）国务委员兼外交部长王毅2日在泰国曼谷出席第20届东盟与中日韩外长会时，就湄公河旱情发表看法。

王毅说，澜沧江－湄公河是中国同东盟国家共同赖以生存的一条重要河流。双方命运与共，上下游之间一直保持密切合作，成为澜湄合作的重要内容。我们注意到今年湄公河下游出现一些旱情。事实上，不仅是下游地区，澜沧江上游也出现了旱情。考虑到下游国家的需要，中方克服自身困难，主动加大对下游放水力度，放水量已超过平年水平。希望中方这一善意措施能够有助于缓解下游旱情。此外，澜沧江径流量仅占湄公河全流域水量的13.5%，湄公河流域水量主要受到下游支流汇入和降雨量分布的影响。王毅说，一些域外国家罔顾实际情况，就此发表不负责任的言论，相信不会得到下游国家的认同。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
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