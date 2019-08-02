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京都动画纵火案10位遇难者身份公布 包括导演武本康弘

2019年08月02日15:26  来源：中国新闻网
 

　　中新网8月2日电 据日媒报道，当地时间2日下午，京都府警察公布了“京都动画”纵火案35名遇难者中10人的身份，其中包括因导演人气动漫《幸运星》而知名的武本康弘(47岁)

　　当地时间18日上午，“京都动画”工作室遭纵火事件，导致35人遇难。所有受害者的身份已通过DNA分析得到确认。警方在公布遇难者姓名之前，征求了遇难者家属和其他相关人士的同意。

　　警方在迄今为止的调查中发现了嫌犯青叶真司与“京都动画”的联系。警方调查发现，青叶疑似曾经参加“京都动画”为征集动画片原作而举行的征文活动。关于青叶提交的小说，“京都动画”表示：“由于投稿格式不符合要求，作品没有通过首轮评选。作品内容与本公司作品不存在相似之处。”

　　青叶本人由于伤势严重，目前仍在重症监护室接受治疗，警方何时能够对其进行审问尚不得而知，预计要查明青叶的纵火动机仍需时日。

　　“京都动画”1981年成立，有近160名员工，曾制作《凉宫春日的忧郁》《轻音少女》等多部知名动画。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)
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