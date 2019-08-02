联合国驻伊拉克代表呼吁帮助雅兹迪人重返家园

新华社巴格达8月1日电（记者张淼）联合国秘书长伊拉克事务特别代表、联合国伊拉克援助团团长雅尼娜·亨尼斯－普拉斯哈特8月1日表示，伊拉克政府应帮助饱受极端组织“伊斯兰国”摧残的伊拉克雅兹迪人重返家园。

亨尼斯－普拉斯哈特当天在联合国伊拉克援助团发布的一份声明中说，5年前，“伊斯兰国”绑架并杀害数千名伊拉克雅兹迪人，其中许多人至今下落不明。雅兹迪人的主要聚居区伊拉克北部尼尼微省辛贾尔镇获得解放后，雅兹迪人的生存条件和安全仍面临严峻挑战。

亨尼斯－普拉斯哈特当天在巴格达出席一场活动时指出，雅兹迪人的悲惨遭遇不应被遗忘，应保证他们在安全和尊严中生活。她呼吁伊拉克政府排除分歧或党派纷争，确保雅兹迪人家园的稳定和安全, 满足返乡民众的重建需求。

雅兹迪人为伊拉克少数族群，多聚居在尼尼微省的辛贾尔镇和拜希卡镇。“伊斯兰国”2014年8月占领辛贾尔镇后，大量当地雅兹迪人被迫逃离家园。

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