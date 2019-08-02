王毅出席第20届东盟与中日韩外长会

人民网曼谷8月2日电（记者孙广勇 林芮 赵益普）国务委员兼外交部长王毅2日出席在泰国曼谷举行的第20届东盟与中日韩（10+3）外长会。

王毅表示，10+3成立20多年来，不断发展壮大，打造了独具东亚特色的产业链、价值链、文化圈，开启了不同社会制度、不同发展水平、不同文化国家合作共赢的典范，使东亚成为全球最具活力、最具潜力的地区之一。10+3国家是东亚的核心，10+3合作是东亚合作的主渠道。10+3国家发展得好，东亚就繁荣稳定；10+3国家团结合作，东亚就和谐安宁。我们希望并相信，10+3国家始终以团结合作为重，以携手发展为重，以地区繁荣为重，妥善处理矛盾分歧，共同把东亚建设得更好。

王毅表示，我们要坚定维护多边主义和自由贸易，使10+3成为引领地区经济一体化的旗帜。我们要深化人文交流合作，使10+3成为促进文化和谐共生的平台；我们要携手应对风险挑战，使10+3成为维护和平稳定的依托。作为中日韩合作主席国和10+3合作共同主席国，中方愿与各方密切配合，为11月领导人会议做好准备，推动10+3合作取得新的更大发展。

一是要建设开放融通的东亚，推动年内结束区域全面经济伙伴关系协定谈判，加快中日韩自贸区建设，深化中国－东盟自贸区合作。二是要建设金融稳定的东亚，深化东亚财金合作，完善区域经济治理架构，打造金融稳定与危机预防救助体系和地区基础设施融资体系。三是要建设互联互通的东亚，本着开放、绿色、廉洁理念，高质量共建“一带一路”，促进地区联通。四是要建设智慧创新的东亚，进一步提升10+3科技合作，加强智慧城市合作。五是要建设可持续发展的东亚，缩小地区发展差距，深化灾害管理、农业、减贫、环保等领域合作。六是要建设文明互鉴的东亚，深化教育、旅游、体育、媒体等领域合作，增进东亚国家文明、文化交流。

日、韩和东盟国家外长均积极评价10+3合作取得的积极成果，各方一致同意支持多边主义和自由贸易，坚持开放包容理念，争取年内结束区域全面经济伙伴关系协定谈判，推进区域经济一体化进程，加强互联互通，促进人文交流，共同维护地区金融稳定，不断完善区域经济治理架构。各方还就深化创新、可持续发展合作提出建议。

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