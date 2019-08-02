泰国总理巴育会见王毅

人民网曼谷8月1日电（记者孙广勇 林芮 赵益普）泰国总理巴育1日在曼谷总理府会见国务委员兼外交部长王毅。

巴育请王毅转达对中国领导人的诚挚问候，并祝贺新中国成立70周年。巴育表示，泰中友谊源远流长，泰新政府将保持对华政策的连续性，致力于发展强有力的泰中关系。泰方钦佩中国经济社会发展及扶贫事业取得的巨大成就，愿同中方加强交流合作。中方提出的“一带一路”倡议使地区国家和世界受益，泰方愿积极参与共建。泰方愿同中方一道推进泰中铁路建设，欢迎中国企业扩大赴泰投资，深化泰中第三方市场合作，密切两国人文交流，推动泰中关系取得更大发展。

王毅向巴育转达了中国领导人的亲切问候，祝贺巴育连任并组建新一届政府。王毅表示，中泰有着传统友好情谊，中泰“一家亲”深入人心。两国共建“一带一路”成效显著，不仅为两国人民带来切实利益，也助益地区联通和发展。中泰要密切高层往来，开展包括扶贫等治国理政经验交流，深化发展战略对接，不断扩大贸易规模，打造创新、人工智能等新的合作增长点，携手开拓第三方市场。中方愿扩大进口更多泰优质农产品，推动两国全面战略合作伙伴关系提质升级。泰国是今年东盟轮值主席国，中方全力支持泰方履行好职责，开好本次东亚合作系列会议。

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