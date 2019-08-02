王毅会见印度外长苏杰生

人民网曼谷8月1日电（记者孙广勇 林芮 赵益普）国务委员兼外交部长王毅1日在泰国曼谷会见印度外长苏杰生。

王毅表示，印度新政府成立以来，中国领导人同莫迪总理密切互动，体现了中方对中印关系的高度重视。作为两大邻国、两大新兴经济体，中印关系面临新的发展机遇。我们愿同印方筹备好下阶段重要高层交往，办好人文交流机制、边界问题特别代表会晤和战略经济对话。中方重视两国贸易不平衡问题，愿同印方做大合作蛋糕，扩大进口印优质产品，挖掘拓展新的合作渠道，加大在投资、产能、旅游、通信、互联互通等领域合作，希望印方为中国在印企业提供公平公正的营商环境。我们愿同印方密切在国际和地区事务中的沟通协调，推动地区合作聚焦发展，体现包容与开放，促进亚洲繁荣稳定。

苏杰生表示，当前印中关系处于重要时刻，莫迪总理期待在新的任期推动印中关系进一步向前发展。印方看好双方经济合作前景，愿同中方扩大共同利益，深化务实合作。在5G问题上，印方将根据本国利益，独立自主做出决定。印方对孟中印缅经济走廊建设持积极态度，愿积极参与，实现互利共赢。

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