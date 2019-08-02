中欧一致同意继续维护伊核问题全面协议

人民网曼谷8月1日电（记者孙广勇 林芮 赵益普）国务委员兼外交部长王毅1日在泰国曼谷会见欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼。

王毅表示，中方乐见新一届欧盟机构领导人顺利产生，期待欧盟在一体化建设和应对挑战方面取得更大成就。中方对欧政策将保持稳定性和连续性，将继续支持欧洲一体化进程，支持欧盟的团结壮大，支持欧洲在国际事务中发挥更重要作用。我们也希望新一届欧盟机构保持对华政策的延续性和前瞻性。中方愿同欧方积极落实中欧领导人会晤成果，把握中欧关系的大方向，继续加强沟通合作，推进国际关系民主化、世界多极化，维护多边主义和自由贸易，共同推动中欧关系在新时期实现更大发展。

莫盖里尼表示，今年欧中伙伴关系取得积极进展，双方领导人会晤非常成功。欧盟新一届领导人将继续重视对华关系，深化对华合作，同中方一道落实领导人会晤共识，拓展中欧互联互通，推动欧中战略伙伴关系健康稳定发展。

双方还就伊朗核、阿富汗等国际地区问题交换意见。在伊朗核问题上，双方同意继续维护伊核问题全面协议，维护以联合国为核心的多边主义，反对极限施压。呼吁各方保持克制，防止局势升级。

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