王毅会见文莱第二外长艾瑞万

人民网曼谷8月1日电（记者孙广勇 林芮 赵益普）国务委员兼外交部长王毅1日在泰国曼谷会见文莱第二外长艾瑞万。

王毅表示，中文关系顺畅发展，成为大小国家相互理解、相互尊重、相互支持、和平共处的典范。双方要以落实两国元首重要共识为动力，以共建“一带一路”为契机，推进“广西－文莱经济走廊”建设，开展形式多样的人文交流，深化各领域务实合作。中方愿同文方共同努力，积极开展海上合作，推动“南海行为准则”磋商如期完成，维护南海和平稳定。

艾瑞万表示，文中关系是相互尊重、互利共赢的典范。习近平主席访问文莱期间，将双方关系提升为战略合作伙伴关系。文方愿同中方一道，加强高层往来，深化合作，推动文中关系取得更大发展。

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