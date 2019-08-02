泰国曼谷多处发生小型爆炸 两人受伤

新华社曼谷8月2日电（记者杨舟）泰国首都曼谷2日上午发生多起小型爆炸，导致2人受伤，目前爆炸原因仍在调查中。
据泰国《泰叻报》报道，曼谷北郊的政府综合大楼、市中心的冲暖诗高架城铁站和东郊地区在当地时间8时至9时左右分别发生小爆炸，发生在东郊地区的爆炸造成两名清洁工受伤。
冲暖诗站连接着泰国最高建筑大都会大厦，周围还有不少高层写字楼和酒店。
记者在冲暖诗站看到，一处屏蔽门被震裂，两个出口已被关闭，警方封锁了爆炸现场周围道路，工作人员正在排查现场是否还有其他爆炸物。
泰国总理府发言人2日说，总理巴育已下令对这几起爆炸进行调查。巴育说，有人恶意制造了这些爆炸，并呼吁民众不要恐慌，一旦发现异常情况应向有关部门报告。
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