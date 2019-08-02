数据显示中美经贸摩擦打压美就业市场

新华社伦敦8月1日电 有迹象表明，中美经贸摩擦正在打压美国就业市场，对制造业部门和小型企业产生的负面影响尤甚。

英国《金融时报》网站日前援引美国自动数据处理就业服务公司（ADP）公布的最新数据报道说，7月美国私营部门在编员工总数增长了15.6万，高于6月的11.2万。尽管7月的数据略超出经济学家们的预期值，却低于去年以及今年上半年的平均值。根据最新数据，美国小企业创造就业的情况7月继续显露疲态，仅仅新增了1.1万个就业岗位。

报道援引美国穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪的话说，如果ADP的月度增长数据到今年年底时下滑至10万左右，他也不会感到惊讶。赞迪预计，美国劳工统计局将于8月2日公布的7月就业报告将显示就业增幅在14万左右，低于6月的22.4万的增幅。

报道说，围绕中美经贸摩擦出现的不确定性已对美国公司的资本支出计划和经济增长产生影响。赞迪认为，这种影响正在就业数据中显现出来。他说，美国制造业的就业增幅曾在2018年四季度达到月度增加大约2.5万个就业岗位的峰值，但现在勉强维持正值。赞迪还提到，运输业和配送业也感受到这方面的负面影响，“这些企业曾经认为，这场贸易战或许会逐渐减弱势头，但这并没有发生”。

赞迪提到，一些较小的美国制造业企业处境尤为艰难，它们正努力像大公司那样，改变自己的供应链，但这样做“会像加税措施一样，彻底抹掉它们的利润”。

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