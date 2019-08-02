德国新法为低收入家庭子女教育提供更多保障

新华社柏林8月1日电（记者田颖）德国《强化家庭法》和《德国儿童日托优化法》1日生效，将为德国低收入家庭子女接受教育提供更多支持。
德国联邦家庭、老年人、妇女和青年事务部称，《强化家庭法》旨在帮扶低收入家庭，保障每个儿童的基本生活水平。此法规定，符合条件的父母可以获得更多补助金，例如每学年用于为子女购买学习用品的补助金从100欧元增加到150欧元。
此外，符合条件的父母还可以每月领取15欧元补助金，用于子女参加社会和文体活动，比过去增加5欧元。该法还免去低收入家庭子女的校车和校园午餐费用。
根据《德国儿童日托优化法》，符合条件的家庭将无需支付日托所和幼儿园费用。
德国平等福利联合总会1日在柏林发布声明，认为德国家庭贫富差距拉大，儿童贫困问题依然严峻，仅在教育方面提供资金援助还不够。
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