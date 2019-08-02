美国国会通过未来两年联邦政府预算案

新华社华盛顿8月1日电（记者熊茂伶）美国国会参议院8月1日投票通过未来两年总额达2.75万亿美元的联邦政府预算案。由于该预算案此前已由国会众议院通过，目前只需总统唐纳德·特朗普签署即可生效。
根据预算案，2020财年和2021财年联邦政府可支配开支均较本财年增加。据白宫行政管理和预算局近期发布的评估报告，2019财年（2018年10月1日-2019年9月30日）美国联邦政府预算赤字预计达1万亿美元，创2012年以来最高水平。
鉴于联邦政府赤字持续升高，独立研究机构联邦预算问责委员会主席马娅·麦吉尼亚斯当天批评说，国会通过预算案将华盛顿前所未有的“财政鲁莽时期”推向高潮。
由于特朗普和国会共和、民主两党领袖已在参众两院投票前就该预算案达成协议，特朗普签署该预算案几乎没有悬念。此外，美国国会还需通过符合上述支出上限的拨款法案，制定具体支出细则，联邦政府才可顺利获得运转资金。
此外，该预算案还将财政部发债权限延长至2021年7月31日，这缓解了对联邦政府债务违约的担忧。今年3月初，美国联邦政府举债额度已经触及国会设定的20.5万亿美元上限，财政部已采取非常规措施避免政府债务违约。财政部数据显示，截至7月31日，美国公共债务规模超出22万亿美元。
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