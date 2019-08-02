莫桑比克政府与反对党签署结束敌对状态协议

新华社马普托8月1日电（记者聂祖国）莫桑比克总统纽西与反对党莫桑比克全国抵抗运动（莫抵运）领导人莫马德8月1日签署永久结束军事敌对状态的协议。

签署仪式当天在该国中部的索法拉省戈龙戈萨地区举行。纽西在仪式上说，双方过去虽签署过和平协议，但部分地区暴力冲突频仍，人民生命财产安全遭受损失，严重制约国家发展。经过几年对话后，双方朝永久和平又迈出新一步，这一过程不可逆转。

莫马德说，该协议向全世界宣告，在莫桑比克用暴力解决分歧的方式被永远摒弃，他呼吁各方履行承诺，努力实现社会稳定与和谐。

当地媒体认为，随着莫抵运去武装化进程的开始和本次协议的签署，双方最快有望在本月签署最终和平协定。

1975年莫桑比克独立后，莫抵运长期进行反政府武装活动，直至1992年与政府签署和平协定。在2013年至2014年期间，双方因大选引发争端，零星武装冲突不断。2014年，双方签署结束军事敌对行动的协议，但该协议也再次被打破，直到2016年双方发表停火声明，但未签署正式协议。

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