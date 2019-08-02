沙特修改法律允许21岁以上女性无需监护人同意可出境旅游

人民网讯 据来自沙特的消息，沙特政府修改法律，允许21岁及以上女性无需监护人同意就可出境旅游。这是沙特政府实现男女平等、放宽对女性限制采取的最新措施。

据沙特《欧卡兹报》2日报道，沙特政府对旅游证件和身份证制度进行了修改，只要21岁及以上沙特籍女性提出申请，内政部就允许她们出境旅游并返回国内，不再需要她们的监护人同意。

沙特《乡村日报》评论称，上述对有关法律的修改，是沙特政府为实现男女平等和放宽对女性限制采取的最新措施。近几年来，沙特政府采取了许多具体措施，放宽对女性的限制：2017年，沙特教育部允许公立学校女生开展体育活动，12月沙特举办了首场女性演唱会；2018年1月，沙特女性第一次到体育场馆观看比赛，同年6月24日，妇女可以驾驶汽车等。（安国章）

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