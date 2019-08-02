中国朝觐人员在沙特传播中华文化

中国朝觐人员在沙传播中华文化。图为云南朝觐人员靳志梅、马一弘等展示了中国书画艺术。伊协供图

中新网北京8月1日电 “中国”“您好”“谢谢”……在沙特东南亚向导机构工作的穆克兰学会了许多中文词汇。为他提供培训的是中国朝觐团人员。

记者1日从中国伊斯兰教协会获悉，正在麦加朝觐的中国朝觐人员，在驻地为沙特东南亚向导机构的工作人员进行汉语日常用语培训。该机构是中国朝觐人员在朝觐期间的沙方服务单位。为更方便与中国朝觐人员沟通，他们非常期待学习汉语。

中国朝觐人员在沙传播中华文化。图为朝觐人员展示中华武术。伊协供图

穆克兰说，现在包括沙特在内的中东国家掀起了“汉语热”，中国是一个历史悠久、文化灿烂的国家，是“一带一路”的倡导者，要了解中国的文化，密切中阿人民交流，增进彼此友谊，首先得学好汉语。

今年2月份，沙特王储访华结束后，宣布将汉语纳入沙特王国所有教育阶段的课程之中，为沙特开辟新的教育视野，以使该国教育更具多元性。“这是王储访华的重要合作成果之一，为沙特社会掀起‘汉语热’起到了关键作用。”穆克兰说。

为全面展示中华优秀文化，朝觐人员在现场创作书画、展示中华武术，让参与者品中国茶饮和中国面食。

亚塞尔来自埃及，他从去年开始服务中国朝觐人员。“我来沙特14年了，为许多国家的朝觐人员提供过服务，中国朝觐人员给我留下的印象最好，面带微笑，热情打招呼，出入有序。为他们提供高质量服务就得学好汉语。”他说。

亚塞尔在当日活动中第一次用汉语写了自己的名字和“中国”“福”等词汇，还欣赏了中国功夫，让他感觉非常奇妙。他还把学习内容全部拍照留在手机里，以备随时学习。

中国朝觐人员在沙传播中华文化。图为参与者品中国茶饮和中国面食。伊协供图

优素福是孟加拉人，他说，“中国是文明古国，现在倡导的‘一带一路’就是要恢复历史上丝绸之路的辉煌，为世界人民造福。我为中国自豪，我要学好汉语，多了解中华文化。”他还希望中国朝觐人员多举办展示中华文化的活动。

朝觐总团的穆妮热主持汉语培训，云南朝觐人员靳志梅、马一弘等展示了中国书画艺术，河南朝觐人员杨海明、方向光、李宗兴，河北的朝觐人员丁世生展示了中华武术。他们表示，今年是新中国成立70周年，他们在异国他乡以传播中华文化的形式为祖国母亲献礼是铭记一生的事情。

据悉，在此之前，中国朝觐人员还为沙特朝觐人员住房租赁公司员工举办了一场文化展演活动。(完)

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