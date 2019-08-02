为世界经济贡献中国力量

作为世界第二大经济体，中国经济迈向高质量发展，本身就是对世界经济高质量发展作出的重要贡献

中国始终是全球共同开放的重要推动者，始终是世界经济增长的稳定动力源，始终是各国拓展商机的活力大市场，始终是全球治理改革的积极贡献者

中国的发展离不开世界，世界的繁荣也需要中国。

在二十国集团领导人大阪峰会上，习近平主席郑重宣布中国扩大对外开放的五项重大举措，进一步开放市场、主动扩大进口、持续改善营商环境、全面实施平等待遇、大力推动经贸谈判。这是中国加快形成对外开放新局面、实现自身高质量发展的坚定行动，也是致力打造高质量世界经济、共建人类命运共同体的主动作为。

作为世界第二大经济体，中国经济迈向高质量发展，本身就是对世界经济高质量发展作出的重要贡献。党的十八大以来，我们直面发展不平衡不充分问题，深入贯彻新发展理念，推进供给侧结构性改革，大力实施创新驱动战略，推进新一轮高水平对外开放，聚集全球生产要素，培育发展新动能。中国经济加快从“有没有”转向“好不好”，不断向着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向迈进，连续多年国内生产总值增速保持在合理区间，对世界经济增长贡献率超过30%。中国经济快速增长，为全球经济稳定和增长提供了持续强大的动力。

在走好自己的路、办好自己的事的同时，中国坚持同世界各国和平共处、合作共赢，在开放中谋求共同发展，不断提升发展的内外联动性，在实现自身发展的同时更多惠及其他国家和人民，积极主动地为世界经济高质量发展贡献中国力量。面对逆全球化思潮，中国提出“开放、包容、平衡、普惠”的主张，旗帜鲜明地维护多边贸易体制；针对增长动力问题，中国倡导“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展观，推动全球经济社会协同进步；解决全球发展不平衡问题，中国秉持“开放、融通、互利、共赢”的合作观，拒绝自私自利、短视封闭的狭隘政策，推动构建开放型世界经济。中国始终以负责任大国的担当，解答时代命题、回应发展挑战。

言出必行，行之必果。中国一次次提出中国方案，也一次次付诸实际行动。我们始终奉行互利共赢的开放战略，欢迎各国搭乘中国发展的“快车”“便车”，为打造高质量世界经济开辟新空间、激发新动能。中国提出共建“一带一路”倡议，为世界经济拓展新的增长空间；主动扩大进口，为带动出口国消费、增加就业、促进经济增长作出重要贡献。如今的中国，既是“世界工厂”，也是“世界市场”，近14亿人口的大市场已成为世界经济的活力之源，为世界经济转向高质量发展增强了信心、注入了强劲动力。

“世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。”事实已经说明并将继续证明，中国始终是全球共同开放的重要推动者，始终是世界经济增长的稳定动力源，始终是各国拓展商机的活力大市场，始终是全球治理改革的积极贡献者。面向未来，中国经济发展健康稳定的基本面没有改变，支撑高质量发展的生产要素条件没有改变，长期稳中向好的总体势头没有改变。一个更加开放的中国，将同世界形成更加良性的互动，带来更加进步和繁荣的中国和世界。

（本系列评论到此结束）

《 人民日报 》（ 2019年08月02日 05 版）

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)