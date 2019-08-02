叙利亚军方宣布在伊德利卜省实施停火

人民网讯 叙利亚军方宣布，从本周五零时开始，在位于西北部的伊德利卜省实施停火。俄罗斯政府对此表示欢迎。

据叙利亚官方的萨那通讯社1日报道，在俄罗斯、土耳其和伊朗三方主持下，叙利亚问题和平会议第十三轮会谈正在哈萨克斯坦举行。报道引用叙利亚军方的消息称，为配合会谈的举行，从本周五零时开始，在伊德利卜省实施停火。

伊德利卜省位于叙利亚西北部，与土耳其接壤，该地区一直被叙反对派武装和极端组织控制，今年4月开始，叙利亚政府军和俄罗斯军队对那里的极端武装进行空袭。

据哈萨克斯坦外交部的消息，叙利亚政府、叙反政府武装联盟都派代表团参加会谈，联合国和约旦也派高级代表与会，伊拉克和黎巴嫩作为观察员参加会议。会议开始进行闭门双边和多边磋商，然后进行全体会议。

萨那通讯社称，参加第十三轮会谈的叙利亚政府代表团已分别与俄罗斯和土耳其代表团进行了会晤。俄罗斯总统叙利亚问题特使拉夫连季耶夫称，“我们欢迎叙利亚政府关于停火的决定。”（安国章）

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