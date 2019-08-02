让体育成为美好生活的刚需

从泰晤士河畔到科巴卡巴纳海滩，运动都是一道流动的风景。那些运动的人们，也是在为他们生活的城市代言。一座热爱运动的城市、一个热爱运动的国度，总是充满生气、活力无限。所以说，运动是属于身体层面的实践，但归根结底的影响还在精神层面，能透射出一个国家、一个民族的精气神。

运动也在成为中国人生活中常见的场景。马拉松赛事的井喷式增长，是滚雪球般壮大的跑友在支撑；家人和朋友周末的欢乐时光，有了越来越多运动的内容；从广场舞到越野、攀岩、滑雪，参与运动的人群正在不断细分，全民健身不断拓展深度和广度的过程中，多元化的需求正是应有之义。

进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。美好生活离不开体育的元素，体育为美好生活注入了更丰富的内涵。衣食住行之外，中国人的生活内容、生活品质需要体育的光彩。让体育成为一种生活方式，成为美好生活的刚需，这是未来的愿景，也是眼下的行动。

健康中国，人人有责。每个人是自己健康的第一责任人。世界卫生组织研究发现，个人行为与生活方式因素对健康的影响占到60%。“运动是良药”，将健康的关口前移，让运动进入到每个家庭、每个人的生活中去，这是以较低成本取得较高健康绩效的有效策略。推动更多体育健身组织、体育健身设施、体育健身活动等来到人民群众的身边，是推广普及全民健身活动实实在在的举措。

当下，最主动、最活跃的健身人群是老年人，增长最快的人群是中青年白领，最大的短板是青少年。从源头做起，青少年是普及全民健身、建设健康中国最重要的群体。2018年数据显示，我国各级各类学历教育在校生2.76亿在校生。另一方面，青少年近视高发，肥胖增长等问题挥之不去。落实好体育课、体育课外活动，让孩子们从运动中收获快乐健康，身心愉悦成长，这关乎每个家庭的幸福，关乎整个民族的未来，是教育领域深化改革不容忽视的内容。

今年是《全民健身条例》颁布十周年。《条例》开宗明义提出——保障公民在全民健身活动中的合法权益，提高公民素质。为群众参与全民健身提供更有力的保障，这是民生工程，也是民心工程。让群众增添获得感和幸福感，全民健身大有可为。

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