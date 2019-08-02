联合国官员：“博科圣地”10年暴力活动致尼日利亚2.7万平民死亡

新华社阿布贾8月1日电（记者郭骏）联合国常驻尼日利亚官员1日发表声明说，极端组织“博科圣地”10年来在尼日利亚东北部的暴力活动已导致约2.7万名平民死亡。
联合国驻尼日利亚人道主义协调员爱德华·卡伦在声明中说，2009年以来，“博科圣地”在尼日利亚东北部发动的暴力袭击已导致约2.7万名无辜平民死亡，造成当今世界最严重的人道主义危机之一。迄今尼日利亚仍有710万人需要人道主义救助。
卡伦说，目前在尼日利亚东北部的博尔诺州、阿达马瓦州和约贝州，暴力冲突仍然频发，人道主义危机远没有结束。最近数月又新增了13万名流离失所者。
卡伦表示，这些年来，国际人道主义机构与尼日利亚相关部门合作，已为近200万流离失所者提供庇护。去年超过500万人获得粮食援助。
“博科圣地”成立于2002年，尼日利亚政府2009年开始对其采取清剿行动。十余年来，“博科圣地”频繁出没于尼日利亚东北部，并对周边的乍得、尼日尔、喀麦隆等国构成安全威胁。
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