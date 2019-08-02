美国决定制裁伊朗外长 扎里夫回应称“没有影响”

美国政府7月31日决定制裁伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫。

扎里夫随后回应，美方制裁对他“没有影响”。

【针锋相对】

美国财政部长史蒂文·姆努钦当天在一份声明中说，扎里夫执行伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊“不计后果的命令”，是伊朗政府在全球的“主要代言人”。

姆努钦说：“美国正在向伊朗政权发出明确信号，即伊方最近的行为完全不可接受。”

依据声明，制裁对象在美国境内资产将遭冻结，美国公民不得与制裁对象交易；与制裁对象交易的外国金融机构同样面临制裁。

美国总统唐纳德·特朗普6月24日签署行政令，制裁哈梅内伊以及多名伊朗高级军官。姆努钦当时说，特朗普指示他在那一周的晚些时候制裁扎里夫。只是，这一“预告”至今才兑现。

扎里夫31日晚些时候在社交媒体“推特”回应美方制裁，说美方制裁他的原因仅仅因为视他为伊方“全球主要代言人”，他感谢美方将他视为“巨大威胁”。

扎里夫重申，美方制裁对他“没有影响”。他在美方6月“预告”制裁后告诉媒体记者，他在国外没有任何财产或银行账户，制裁对他而言“不是问题”。

多家媒体报道，扎里夫曾在美国两所大学留学，攻读国际关系和国际法专业，获得国际关系专业两个硕士学位和国际法专业博士学位。他2002年至2007年出任伊朗常驻联合国代表，常驻美国纽约。

【留有余地】

美国国务卿迈克·蓬佩奥31日发表声明，指认扎里夫和伊朗外交部执行哈梅内伊“破坏稳定的政策”。但他同时说，美方仍寻求外交解决途径。

蓬佩奥说：“唯一的办法是达成一项全面协议，化解所有威胁。在那以前，我们的外交孤立和最大限度经济施压将持续。”

美国政府去年5月退出伊朗核问题全面协议，随后恢复并追加对伊制裁，试图以极限施压方式迫使伊方重新谈判。美方的做法导致两国关系严重恶化和地区局势骤然紧张。伊方多次强调，不会在承受压力的情况下与美方对话。

一名不愿公开姓名的美国政府高级官员告诉媒体记者，美国政府依然敞开对话大门，但希望与“能拿主意的人”对话；美方认为扎里夫不是那样的人。

多家媒体以消息人士为来源报道，就是否向扎里夫发放签证、准许他进入美国参加联合国会议，美方今后可能以“一事一议”方式做决定；美方可能向扎里夫发放签证，让他参加每年9月联合国大会。借助联合国会议契机，扎里夫仍有可能与美方官员直接或间接接触。

只是，在美方一些官员看来，制裁扎里夫不是化解美伊矛盾的好办法。

美国国会参议院对外关系委员会成员、民主党籍参议员克里斯·墨菲31日在“推特”写道，如果美方切实希望与伊方对话，“也许我们不应该制裁他们的首席谈判官”。

扎里夫当天在“推特”写道，美方一些不愿与伊方谈判的强硬派人士把“对话”与“和平”视作“威胁”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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