美国拉拢盟友赴海湾“护航” 德国批美方火上浇油

美国近来以维护海湾航行安全为由，拉拢盟友组建所谓“护航联盟”，进一步向伊朗施压。德国多名现任和前任高官7月31日发声，质疑美方提议，指出美方此举可能给持续紧张的海湾局势火上浇油。

德国副总理兼财政部长奥拉夫·朔尔茨接受德国电视二台采访时说，他“非常怀疑”美方这一提议，“其他许多人有相同看法”。

朔尔茨说，当务之急应该避免激化冲突，护航行动有让局势陷入更大冲突的风险，“这就是我认为（护航）不是个好主意的原因”。

海湾地区最近两个月发生多起油轮和商船遇袭、遭拦截或被扣事件。美国指认伊朗是黑手，伊朗坚决否认，指认美国做局陷害。

英国和伊朗7月互扣油轮，使紧张局势再度升级。英国海军派遣军舰护送英国船只通过霍尔木兹海峡，同时提议组建由欧洲联盟主导的护航舰队，但响应者寥寥。

美国打着保护“航行自由”的幌子，试图拼凑“护航联盟”，但尚未成形。美国驻德国大使馆7月30日说，美方已经向德方正式提出请求，希望德国加入英国和法国，参与护航行动，“抵抗伊朗的攻击行为”。

这一提议在德国遇冷。朔尔茨所属的社会民主党和其他执政党派发出大量反对声音。朔尔茨说，德方认为，阻止伊朗走上研发核武器道路的最佳选项依然是六国2015年签署的伊核问题全面协议。

问及德国其他政党是否也对美方提出的“护航联盟”有相同看法，朔尔茨给予肯定回答：“是的，我的印象是这样。”

美国去年5月退出伊核协议并分批恢复对伊朗制裁，试图以极限施压的方式逼迫伊朗重新谈一份协议。其他五个协议签字方则坚持维护伊核协议。

德国社民党前领袖、前总理格哈德·施罗德7月31日对社民党的反对态度表示赞成。施罗德告诉《莱茵邮报》记者，美国牵头的护航行动可能使紧张局势迅速升级。

德国总理安格拉·默克尔的同党盟友、联邦议院外交委员会主席诺贝特·勒特根认为，德国不应该加入美国牵头的护航行动。

勒特根认为，拒绝加入美方行动不意味着“什么都不做”，“其实另一个选项应该是由欧洲发起护航行动。如果英国愿意站在美国那边，那么随便英国好了，欧洲（其他国家）必要情况下仍然可以发起护航行动”。（王宏彬）（新华社专特稿）

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