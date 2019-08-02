巴西与美国启动贸易谈判 巴美农业上互为竞争对手

巴西和美国政府7月31日启动贸易谈判，暂时没有披露谈判具体涉及哪些领域。

【显“迫切”】

巴西经济部长保罗·格德斯31日在首都巴西利亚会晤美国商务部长威尔伯·罗斯后说，两国已经启动贸易谈判，美方迫切希望与巴方达成贸易协定，从而向巴方出口更多商品，包括酒类。

美国总统唐纳德·特朗普7月30日在白宫说，巴西是美国的主要贸易伙伴，他将推动美巴达成一份“自由贸易协定”；路透社同一天援引巴西经济部副部长马科斯·特罗约的话报道，巴方把推动巴美双边贸易和刺激投资列为“宏伟目标”。

法新社报道，巴西和美国每年双边贸易额大约700亿美元，美国主要向巴西出口小麦和动物饲料等农产品以及信息和电信服务，主要从后者进口燃料、咖啡、肉类和钢铁等。

路透社报道，巴西与美国在农业等领域互为竞争对手，可能令双方谈判“旷日持久”。

雅伊尔·博索纳罗今年1月1日就任巴西总统，承诺将减少贸易壁垒、开放国内市场，促使巴西企业提升竞争力。路透社报道，博索纳罗寻求与“意识形态盟友”特朗普建立密切关系，两人的“私交”可能帮助两国减少贸易壁垒。

【忧“遇阻”】

博索纳罗31日会见美国商务部长罗斯，随后说，南方共同市场（南共市）与欧洲联盟6月达成的自由贸易协定可能会给巴美达成类似协定造成困难。“每个人都担心（南共市与欧盟的协定）有一些隐患。”

包含巴西的区域性组织南共市6月底与欧盟达成自贸协定，后续获得双方成员国议会批准即可生效。依据巴西政府发表的声明，协定将涉及政府采购、贸易便利化、卫生检验检疫以及知识产权等领域；协定生效后，南共市国家向欧盟出口的部分农产品将免关税。

罗斯7月30日在巴西说，美国和欧盟在一些领域的标准不同，如卫生监管方面，南共市与欧盟所达成协定的部分内容可能“无意中”阻碍南共市成员国与美国达成贸易协定。

巴西经济部副部长特罗约同一天说，巴美贸易谈判将从一些不涉及关税的领域着手，一旦涉及关税，则有必要让南共市的伙伴参与谈判。

1991年3月，阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭4国总统在巴拉圭首都亚松森宣布建立拉丁美洲区域一体化组织南共市。这一组织1995年1月正式运行。（安晓萌）（新华社专特稿）

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