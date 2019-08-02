全球近六成婴儿未获得纯母乳喂养

人民网联合国8月1日电 （记者 李晓宏）在“世界母乳喂养周”到来之际，联合国儿童基金会表示，2018年，只有41%的婴儿在出生头6个月内获得了纯母乳喂养，全球工作场所也拒绝为母亲提供这一非常需要的支持。儿基会为此推广 “家庭友好”政策，鼓励各国实施带薪假、促进母乳喂养。

儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔(Henrietta H. Fore) 表示，母乳喂养可以支持婴幼儿大脑健康发育、保护婴儿不受感染、减少肥胖和疾病风险、降低医疗成本，并保护哺乳母亲抵御卵巢癌和乳腺癌，全球医保成本估计将减少3000亿美元。但全球大多数母亲目前未能从支持母乳喂养的政策中受益，比如带薪产假和哺乳休息时间。

儿基会数据显示：农村地区的婴儿比城市地区的婴儿拥有更高的纯母乳喂养率，中高收入国家母乳喂养率不到1/4，为全球最低；职业妇女缺乏足够的支持以持续母乳喂养，全球只有40％的拥有新生儿的女性在其工作场所享有最基本的产妇福利；只有12%的国家提供了足够的带薪产假。

最近研究发现，获得了6个月或更长产假的妇女在婴儿出生头6个月保持母乳喂养的概率高出至少30%。国际劳工组织2000年的《生育保护公约》的标准要求至少提供14周的带薪产假，并建议各国提供至少18周的带薪产假，政府和企业应该争取为父母双方共提供至少9个月的带薪假期。

为此，儿基会最新提出的家庭友好政策建议为父母双方共提供至少6个月的带薪假期，其中有18周的带薪假期必须留给母亲。

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